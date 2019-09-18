Вывод войск из Донбасса: Эксперт пояснил, в чем подвох «Минска-2»

В Минских соглашениях, подписанных пятым президентом Украины Петром Порошенко в феврале 2015 года, пункт о выводе незаконных вооруженных формирований (НВФ) из Донбасса и контроль над границей стоят на последнем месте. Об этом заявил глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

По его словам, из-за этого у украинской стороны проблемы с договоренностями об очередности выполнения пунктов Минских соглашений. «После этого теперь ведутся переговоры, что надо создавать дорожную карту для вывода российских войск, наличие которых Россия не признает. Вопрос, как это зафиксировать, потому что все понимают, что там есть российские военные в форме "ДНР" и "ЛНР". Они там присутствуют, но как их вывести», – говорит Фесенко.

Политолог отметил, что в связи с обсуждением «формулы Штайнмайера» о проведении выборов на неподконтрольной украинским властям также «масса других вопросов»: «Как будут голосовать жители ОРДЛО*, которые получили российские паспорта? Этих людей уже 50 тыс. И масса вопросов нерешенных».

«Была идея в рамках дорожной карты по реализации Минских соглашений взаимоувязать вопросы контроля над границей, потому что контроль над границей, к сожалению, последний пункт, и проведение выборов. а еще вопрос – кто проводит выборы и обеспечивает вопросы безопасности. была абсолютно здравая идея – миротворцы и международная переходная администрация, но Россия не дает на это согласие. На мой взгляд, если все вопросы с границей, контролем безопасности, с выводом НВФ не будут решены, выборы проводить там нельзя. И это вызов для нового президента», – считает эксперт.

Фесенко убежден, что в Офисе президента Украины это понимают, и главное, чтобы украинские власти не пошли на уступки в переговорном процессе по Донбассу, «чтобы эти территории не остались под контролем России, но формально в составе Украины».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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