В Славянске отправили в отставку секретаря горсовета (Фото)

В Славянске (Донецкая область) сегодня, 18 сентября, на заседании 69-й очередной сессии Славянского городского совета депутаты проголосовали за отставку секретаря горсовета Жана Кима. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Инициаторами отставки секретаря горсовета стали депутаты горсовета Славянска, представители депутатской группы «Оппозиционная платформа – за життя». В тайном голосовании приняли участие 32 депутата.

Перед голосованием председатель счетной комиссии провел предварительный инструктаж для депутатов о порядке голосования и заполнении бюллетеня. Депутаты получали бюллетени под роспись.

За досрочное прекращение полномочий секретаря городского совета Жана Кима проголосовал 21 депутат, против – 10, 1 бюллетень оказался испорчен.

Фото: «Донецкие новости»