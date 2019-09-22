Вклеивание фото в паспорт-книжечку гражданина Украины: В ГМС разъяснили нюансы

Граждане Украины по достижении 25 или 45 лет, при наличии паспорта-книжечки, решают самостоятельно – вклеить в этом возрасте фото или оформить биометрический паспорт в форме ID-карты. Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы (ГМС) Украины.
«Вам только что исполнилось 25 или 45 лет? И у вас паспорт-книжечка? Вклеить в этом возрасте фото или оформить ID-карту – каждый решает самостоятельно. Но, выбирая тот или иной вариант, советуем учесть несколько важных обстоятельств», – говорится в сообщении.
Так, обратиться в подразделение ГМС или Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) для вклеивания фото можно только в течение месяца после исполнения 25 или 45 лет. Если этот срок превышен, паспорт-книжечка подлежит обязательному обмену на новый паспорт (ID-карту).
При этом в ГМС отмечают, что, чтобы оформить современный паспорт-карточку, не обязательно нарушать сроки обращения. «Такую возможность с октября 2018 года имеют абсолютно все украинцы – владельцы паспортов-книжечек. И многие тысячи наших соотечественников таким правом воспользовались», – уточнили в ГМС.
У ID-карты по сравнению с паспортом образца 1994 года есть ряд преимуществ. Если коротко, то это биометрический документ, который:
- надежно защищен от подделок (встроенный чип невозможно изменить или скопировать);
- имеет многоуровневую степень защиты;
- исключает возможность его использования любым другим лицом, кроме владельца;
- удобный и износостойкий – благодаря форме и материалу, из которого изготавливается ID;
- соответствует самым высоким международным стандартам документов, удостоверяющих личность.
Кроме того, владельцы ID-карты могут посетить Турцию и Грузию именно по этому документу, без загранпаспорта.
Подробная информация об оформлении ID-карты и вклеивания фото в паспорт-книжечку находится на сайте ГМС в разделе «Услуги».
Как сообщалось ранее, в Украине биометрические паспорта приобретают все большую популярность. Всего с начала оформления биометрических документов в Украине, ГМС оформила более 3,7 млн ID-карточек (с января 2016 года) и более 15,6 млн паспортов гражданина Украины для выезда за границу (с января 2015 года).
Напомним, в Украине каждый ребенок, достигший 14-летнего возраста, обязан получить биометрический паспорт гражданина Украины в форме ID-карты, а в 18 лет заменить ID-карту на новую. А подлинность документов, в том числе паспортов, можно проверить с помощью онлайн-сервиса ГМС быстро и бесплатно.
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