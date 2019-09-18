Стало известно, кто заменит Безсмертного на переговорах в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном сайте президента Украины.

Указом №701/2019 внесены частичные изменения в ст. 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 года № 414 «Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе».

«Уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы», – говорится в документе.

Скриншот: официальный сайт президента Украины