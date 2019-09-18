В «ДНР»: В Донецке произошло три ДТП (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня, 18 сентября, произошло три ДТП. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.
Одна из аварий произошла в Ворошиловском районе города вблизи стадиона «Донбасс Арена». «По Мира от "Белого лебедя" перед трамваем произошло ДТП», – пишет очевидец.
Фото: соцсети
Еще одно ЧП произошло в Ленинском районе Донецка на пересечении пр-та Ленинского и ул. Куйбышева. «Ленинский и Куйбышева ДТП в правом ряду, второй день подряд», – отмечают в соцсетях.
Третье ДТП произошло сегодня на ул. Университетской. Вблизи парка Щербакова автомобиль врезался в столб.
Фото: соцсети
Подробности ЧП, и есть ли пострадавшие не сообщается.
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