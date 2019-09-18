На Донетчине обокрали церковь (Фото)

В конце июля этого года произошла кража из церкви в селе Карповка (Лиманский р-н, Донецкая обл.). Неизвестными было выломано одно из окон и похищено более 10 старинных икон, книги, ценная церковная утварь и ящик с пожертвованиями. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает отдел коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области.

«Поиски злоумышленников продолжались около полутора месяцев – все это время сотрудники полиции отрабатывали всех подозрительных лиц, опрашивали возможных свидетелей и проверяли каналы сбыта такого "специфического" товара», – говорится в сообщении.

На днях в Славянске оперативниками был установлен один из причастных к преступлению. В квартире 31-летнего жителя микрорайона Артема, освободившегося из мест лишения свободы менее года назад, полицейские нашли часть пропавшего имущества. «Мужчина рассказал, что замысел обокрасть церковь возникла, когда он с 38-летним знакомым поехали на рыбалку в Карповку. Увидев церковь, ранее судимые приятели решили посетить ее ночью. Все похищенное они привезли в Славянск, разделили и занялись сбытом – для чего обращались к антикварам и выставляли объявления на интернет-сайтах», – рассказали в полиции.

Сейчас правонарушителей ждет очередная судимость и лишение свободы на срок до 6 лет.

Лиманским отделением полиции проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Кража с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище).