Остались считанные километры: Как трассу «Запорожье – Мариуполь» ремонтируют ночью (Фото)

Заканчивается ремонт трассы «Запорожье – Мариуполь». Две компании на этой трассе работают круглосуточно. Об этом сообщил руководитель программы «Региональное развитие» Украинского института будущего, советник бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик на своей странице в Facebook.
«А трасса Запорожье – Мариуполь и сейчас ночью тоже строится. Октябрь уже близко. Готовность всей этой трассы тоже. Заканчиваем ее всю за три месяца, а не три года. Остались считанные километры этой трассы, чтобы она была готова вся», – написал он.
По словам Голика, каждые сутки несколько километров этого ранее направления превращаются в дорогу.
Также он опубликовал фото работ, которые проводились вчера в ночную смену сотрудниками турецкой компании:
Ранее Юрий Голик сообщил, что дорожные работы по укладке асфальта на трассе Запорожье-Мариуполь закончатся к 1 октября. Еще две недели останется на разметку, установку знаков и приведение в порядок обочин.
Также сообщалось, что одна из подрядных компаний, которые чинят стратегическую магистраль, турецкая. По словам ее сотрудников, работают с опережением графика. В Запорожской области свои участки завершили и уже взялись ремонтировать определенные километры со стороны Мариуполя. Подрядчики уверяют, что они ремонтируют дорогу добросовестно, дают немалую гарантию.
Напомним, в Донецкой области участок трассы национального значения Н-08 от Мариуполя до Запорожья ремонтируют днем и ночью.
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