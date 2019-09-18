Пристайко дал согласие на «формулу Штайнмайера»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на так называемую «формула Штайнмайера» по урегулированию ситуации на неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Об этом он заявил сегодня, 18 сентября, на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел, сообщает «Европейская правда».

«Мы договорились о формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов честными, – ред.)», – сказал Пристайко.

«Это – то, что записано в решении. Больше там ничего нет. Надо чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам, и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны соответствующими стандартам ОБСЕ», – добавил министр.

Он отметил, что для проведения выборов на неподконтрольной части Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия. «Сначала создаются необходимые условия безопасности, и только потом проводятся выборы, президент Зеленский это четко сказал», – добавил глав МИД.

Напомним, что в политической повестке Украины снова всплыла «формула Штайнмайера» – принцип выполнения Минских соглашений, предложенный тогдашним министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.