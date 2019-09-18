Украина не подписалась под «формулой Штайнмайера», – российские СМИ

Представители украинской делегации отказались от закрепления на бумаге «формулы Штайнмайера». Об этом сегодня, 18 сентября, со ссылкой на информированный источник сообщил российский «Интерфакс».

«Украинская делегация в ходе встречи контактной группы в Минске отказалась закреплять на бумаге и подписывать "формулу Штайнмайера", мотивируя это тем, что этот документ не предусмотрен Минским комплексом мер», – сказал источник.

Киев настаивает на первостепенной передаче ему под контроль участка границы с Россией на Донбассе, а также на разоружении незаконных вооруженных формирований (НВФ). «Лишь после этого Киев предлагает провести выборы», – заявил источник.

Источник отметил, что в условиях отказа Украины от подписания «формулы Штайнмайера» не удалось достичь договоренности по разведению сил на линии противодействия на Донбассе.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на так называемую «формула Штайнмайера» по урегулированию ситуации на неподконтрольной украинской власти части Донбасса.