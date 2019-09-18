В Лисичанске мужчину избили на глазах малолетних детей и жены

В Лисичанске (Луганская обл.) один из местных жителей останется под арестом за то, что избил мужчину на глазах его малолетних детей и жены. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

«В вечернее время суток 30 августа 2019 года житель г. Лисичанска вышел на прогулку с двумя малолетними детьми и женой. Во время внезапно возникшего конфликта с местным жителем в присутствии малолетних детей пострадавший получил несколько ударов в голову предметом, похожим на деревянную биту. От указанных ударов мужчина потерял сознание и попал в реанимационное отделение больницы. Указанное преступление получило общественный резонанс в городе, поскольку было совершено неустановленным лицом дерзко и на глазах малолетних детей и женщины», – сообщают в прокуратуре.

Отмечается, что тяжкие телесные повреждения мужчине нанес 20-летний рецидивист, который был установлен и задержан.

«По принципиальной позиции процессуального руководителя подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы постановлением Луганского апелляционного суда подозреваемый в совершении преступления оставлен под стражей», – информируют в прокуратуре.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.