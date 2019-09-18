Гастролеры-«соцработники»: На Донетчине этническая группировка обворовывала пенсионеров

На Донетчине этническая группировка из трех человек под видом «соцработников» обворовывала пожилых пенсионеров. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что с конца августа на территории Покровского и Славянского районов Донетчины была зафиксирована серия мошенничеств в отношении пожилых людей, которые были совершены одними и теми же лицами.

«Трое злоумышленников под видом "обмена денег" выманивали сбережения у пенсионеров. У жертвы выбирали наиболее беспомощных – 80-95 лет. А когда войти в доверие не удавалось – "соцработник" доставала нож и угрожала старикам расправой. Фигуранты кочевали по Донетчине и никогда не совершали преступления в одном и том же городе. Сотрудники уголовного розыска отследили гастролеров до их "логова" в Кировоградской области», – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, аферисты действовали по четко спланированной схеме. «Главная фигурантка представлялась сотрудницей социальной службы и сообщала о том, что в государстве вводятся новые купюры и предлагала обменять их на новые. Пострадавший получал закрытый конверт, а все свои деньги отдавал гостье. Только когда та уходила, оказывалось, что в конверте – резаная бумага», – информируют в полиции.

«Одна из союзниц подозреваемого отвлекала внимание пенсионеров, другой участник группы выполнял функции водителя. За это они получали свою долю средств. Суммы, которыми завладевали злоумышленники, достигали 10 тыс. грн и более. Обычно это были деньги, которые старики откладывали "на смерть". Одна из жертв – 79-летняя жительница Покровска усомнилась в законности обмена и отказалась отдавать деньги. Но, по словам пенсионерки, гостья пригрозила ножом, ворвалась в дом и силой забрала все, что у нее было», – добавили в ведомстве.

Раскрытием преступления занимались оперативники Покровского отдела полиции и управления уголовного розыска, которые устанавливая местонахождение фигурантов, больше недели прожили «на колесах». Все трое участников преступной группы задержаны. Вещественные доказательства изъяты. Главная злоумышленница – 46-летняя женщина, ранее судимая за кражу.

Предварительно задокументировано 5 эпизодов преступлений, совершенных на территории Донецкой области. По данным фактам открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 187 (разбойное нападение) и ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное расследование. Задержанные также проверяются на причастность к аналогичным преступлениям в Донецкой области и других регионах Украины. Ориентировка с приметами подозреваемых передана в полицию всех близлежащих областей.

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