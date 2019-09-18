Это не отступление, – министр обороны Украины о разведении войск на Донбассе

Разведение войск на Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сегодня, 18 сентября, передает «Радио Свобода».

По его словам, определяющим для украинской стороны будет то, чтобы разведение сил происходило с обеих сторон линии разграничения. Загороднюк подчеркнул, что «это не отступление, а разведение». «Во-первых, оно не будет разводится одновременно везде. Это будет происходить участками. И будет надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон. И это абсолютно критично. То есть это не отступление абсолютно», – сказал он.

Загороднюк отметил, что Генеральный штаб сейчас работает над планом разведения, который должен учесть все риски. Он добавил, что впоследствии этот план будет «представлен». «И конечно, по каждому из этих участков будет идти подготовка, будет идти пояснение, будет идти проработка всех технических вопросов, логистических вопросов, вопросов безопасности и так далее ... Это должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена. Мы говорили с военными, и с Генштабом, никто не будет делать этого без подготовки. Это, конечно, будет проделано правильно для того, чтобы избежать чрезмерных рисков при разведении. Конечно, мы будем следить за тем, чтобы та сторона также это делала», – отметил министр обороны.

Напомним, разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы. Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что Генеральный штаб проводит подготовку к этому.

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, по ситуации в прифронтовой Станице Луганской (Луганская обл.) видно, что разведение сил и средств имеет и позитив, и негатив. Демилитаризация региона – важна.

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