НВФ на Донбассе 21 раз запускали беспилотники с пересечением по воздуху линии соприкосновения с ВСУ

Командование группировки незаконных вооруженных формирований (НВФ) на неподконтрольном Донбассе продолжало на минувшей неделе активное ведение воздушной разведки с применением БПЛА, главным образом, для выявления изменений в боевых порядках Объединенных сил (ОС). Об этом говорится в сообщении, по оперативным данным группы «Информационное сопротивление», опубликованном сегодня, 18 сентября

«Всего, в период с 10 по 17 сентября, визуально, а также средствами радиолокационного контроля группировки ОС зафиксирован 21 разведывательный пролет БПЛА противника, в т. ч. 16 пролетов БПЛА типа "Орлан-10" и "Гранат", осуществленных с пересечением по воздуху линии соприкосновения и пребыванием воздушных аппаратов противника на оперативно-тактической глубине обороны Объединенных сил», – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на Мариупольском направлении противник продолжил практику использования гражданских БПЛА типа квадрокоптер, адаптированный для сбрасывания осколочного боеприпаса типа ВОГ-17, с целью бомбардировки ими позиций Объединенных сил. В результате огневого воздействия передовых подразделений ОС один из таких аппаратов был уничтожен.