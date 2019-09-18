В прифронтовой Волновахе задержали серийных воров и угонщиков (Фото)

В прифронтовой Волновахе (Донецкая обл.) задержали серийных воров и угонщиков, на счету которых не менее 7 эпизодов краж и 2 похищения авто. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что двое молодых парней две ночи подряд похищали автомобили, чтобы «покататься», а в течение месяца совершали кражи из других транспортных средств. Они были задержаны во время очередного «взлома» автомобиля.

«К полицейских Волновахи поступили сообщения от местных жителей о 2 угонах и нескольких кражах из авто. Из транспорта злоумышленники забирали аккумуляторы, инструменты, деньги, а особенно их интересовали документы, которые впоследствии они возвращали законным владельцам за вознаграждение», – говорится в сообщении.

Так, двое мужчин похитили автомобиль «ВАЗ 2104», чтобы поездить по ночному городу, а после того, как «накатались», оставили его на одной из улиц.

В следующую ночь на другом угнанном авто они не справились с управлением, съехали в кювет и сбежали, оставив транспорт на месте ДТП.

По данным фактам открыты уголовные производства по ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Читайте также: