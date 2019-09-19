Девочка с мурала: Что изменилось в жизни Миланы из Мариуполя, потерявшей маму во время обстрела (Видео)

История маленькой Миланы Абдурашитовой из Мариуполя (Донецкая обл.), которая потеряла маму во время обстрела микрорайона Восточный 24 января 2015 года, облетела весь мир. А трогательный мурал с портретом девочки за год стал неофициальным символом мира в городе и все больше привлекает внимание.

Мурал, на котором изображена Милана, – одновременно и боль и надежда Мариуполя. Сегодня многие гадают, как же сложилась судьба девочки?

Сейчас Милане 7 лет, она проходит программы реабилитации. Прошлой осенью девочка перенесла очередную операцию на левой ноге. Заново пришлось привыкать к протезу. «Если я печалюсь, она говорит: "Бабушка, улыбнись, и радость нам поможет!". И она мне не дает закиснуть, бывает, что я грущу или плачу по погибшей дочери», – говорит бабушка Миланы Ольга Абдурашитова.

После трагедии Ольга Ивановна вывезла внучку подальше от вооруженных действий – в Киев. Восстановление девочки продолжалось долгие годы. История мариупольской семьи тогда облетела весь мир, а устойчивость и жизнелюбие девочки вдохновило на создание символа. «Я видела Мишку, я видела себя. Я думаю, что создан мурал, чтобы меня все запомнили», – сказала Милана.

В родном городе Абдурашитовы бывают редко. На этот раз приехали накануне Международного дня мира (отмечается 21 сентября). Мариупольцы теперь не только узнают Милану на улицах, но и абсолютно незнакомые люди встречают ее как родную. «Мы тобою любуемся, не только я. Я, все жители, которые проходят по тротуару. Ты почаще приезжай к нам. Мы тебя любим, наши жители Мариуполя», – говорит женщина.

«Вот некоторые даже в троллейбусе, мы ехали, узнают ее. Вот, говорят, какая девочка светлая!», – сказала бабушка Миланы.

Мурал – часть документального проекту Фонда Рината Ахметова о жизни людей во время войны. С первых дней конфликта Фонд развернул масштабную миссию по спасению мирных. Своевременная поддержка спасла более миллиона жизней. Особый фокус благотворительной организации – помощь детям Донбасса.

В начала боевых действий на Донбассе Фонд Рината Ахметова освещает проблемы пострадавших в войне и на международном уровне. Чтобы в мире всегда помнили и не забывали: как нужен мир этим землям. «Чтобы дети были счастливы, радовались и жили в мирной Украине. Хочется мира», – поделилась Ольга Абдурашитова.

Источник: ТК «Донбасс»