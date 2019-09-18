Пляжный сезон завершен: В Мариуполе подвели итоги

В Мариуполе (Донецкая обл.) завершили пляжный сезон. Этим летом посещаемость городских пляжей в будние дни составляла около 12 тысяч человек, а в выходные – около 15-18 тысяч. В целом было зафиксировано порядка 400 тысяч отдыхающих. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Как отмечается, пляжный сезон в Мариуполе прошел без серьезных происшествий. В усиленном режиме работали группы спасательной аварийно-водолазной службы, полиция и медработники.

Спасатели ежедневно обеспечивали безопасность детей на море, отдыхающих в пришкольных лагерях, детских центрах внешкольной работы. Активно работали на пляже для людей с инвалидностью, на пирсах, волнорезах и в акватории моря. В день возвращалось до 30 человек, заплывших за ограничительные буи.

Как сообщил начальник спасательной аварийно-водолазной службы Александр Татай, за летний период было спасено 12 человек. Из них восемь находились в состоянии алкогольного опьянения. Четырем людям с инфарктами и инсультами оказывали первую медицинскую помощь и вызывали скорую помощь. Утонувших людей в акватории моря не было.

«Сейчас мы "консервируем" наши лодки и катера, кроме рейдового катера. Готовимся к ледовой кампании. У нас зимой до двух тысяч человек выходит на лед. Нужно обеспечивать безопасность», – рассказал о планах Татай.

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