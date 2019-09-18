В Украине 370 тысяч человек имеют статус участника боевых действий

По последним данным Министерства по делам ветеранов, в Украине зарегистрировано почти 370 тыс. человек, которые имеют статус участника боевых действий (УБД). Об этом говорится в материалах проекта «Без Брони», обнародованных в рамках пресс конференции на тему «Состояние ветеранского движения в Украине», сообщает «Укринформ».

«Согласно статистическим данным, полученным от Министерства по делам ветеранов, по состоянию на 1 июля 2019 года насчитывается почти 370 тыс. человек, которые получили статус участника боевых действий (УБД) из числа лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и брали непосредственное участие в АТО и в обеспечении ее проведения», – отмечается в материалах исследования.

Интересно, что больше всего женщин – участниц боевых действий зарегистрировано в следующих областях:

Донецкая (свыше 3 тыс.);

Луганская (1,6 тыс.);

Днепропетровская (около 1 тыс.).



Самый большой процент женщин-УБД зарегистрировано в Нацполиции (18%), СБУ (7%) и ГСЧС (6%). Впрочем, в абсолютном измерении больше всего их в Минобороны – 9 910 (3,9%).

Кроме того, по состоянию на 1 июля 2019 года, статус лица с инвалидностью вследствие войны имеют почти 11 тыс. ветеранов. Участники проекта подчеркнули, что в последнее время это количество существенно увеличилось, ведь год назад их было около 3 тыс. По регионам лиц с инвалидностью вследствие войны больше в Черниговской (1,7 тыс.), Житомирской (около 1 тыс.), Киевской (почти 1 тыс. человек) областях.