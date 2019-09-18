Власть не собирается отказывать получателям субсидий, – министр

В проекте Государственного бюджета на 2020 год предусматривается достаточно средств для получателей субсидий – около 47 млрд грн. Об этом сегодня, 18 сентября, заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская на своей официальной странице в Facebook.

Она напомнила, что после обнародования проекта бюджета на 2020 год в СМИ распространяется информация об уменьшении расходов на субсидии, что приведет к сокращению количества получателей. По сообщениям СМИ, их численность уменьшится на 10%. «Хочу заверить, что эта информация не соответствует действительности и является результатом неправильной интерпретации фактов. Сокращение расходов не приведет к сокращению получателей! Более того, расходы на субсидии пересмотрены уже в этом году, и сейчас в госбюджете 2019 года на них запланировано около 47 млрд грн, которых достаточно. То есть, фактически никакого "сокращения" нет», – уточнила Соколовская.

Она уточнила, что власть не собирается отказывать получателям субсидий. «В проекте бюджета на 2020 год заложено 47,63 млрд грн на выплату льгот и субсидий. Этой суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи с оплатой коммунальных услуг!» – отметила министр.

При этом она призанала, что если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на этот год (55,1 млрд грн), то заложенные 47,63 млрд грн – действительно меньше. «Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли. Соответственно, уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам. Поэтому еще раз подчеркиваю: "сокращение" расходов не приведет к сокращению получателей!», – отметила Юлия Соколовская.

Ранее сообщалось, что в проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме предполагается направить 47 млрд 628 млн 600 тыс. грн. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона № 2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год». Документ опубликован на сайте Верховной Рады.

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