В «ДНР»: В Амвросиевке убили женщину

В неподконтрольной украинским властям Амвросиевке (Донецкая обл.) убили 48-летнюю женщину. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В дежурную часть Амвросиевского районного отдела полиции поступило сообщение об обнаружении трупа местной жительницы 1971 года рождения с многочисленными ножевыми ранениями. Правоохранители по "горячим следам" установили и задержали подозреваемого. Действия злоумышленника попадают под санкции ст. 106 УК ДНР (убийство)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки в «ДНР» зарегистрировали 11 сообщений о преступлениях, в том числе 2 убийства, 3 факта причинения телесных повреждений различной степени тяжести, 1 грабеж и 3 случая изъятия оружия и боеприпасов.

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