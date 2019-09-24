В «ДНР»: В Амвросиевке убили женщину

В неподконтрольной украинским властям Амвросиевке (Донецкая обл.) убили 48-летнюю женщину. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
«В дежурную часть Амвросиевского районного отдела полиции поступило сообщение об обнаружении трупа местной жительницы 1971 года рождения с многочисленными ножевыми ранениями. Правоохранители по "горячим следам" установили и задержали подозреваемого. Действия злоумышленника попадают под санкции ст. 106 УК ДНР (убийство)», – говорится в сообщении.
Отмечается, что за минувшие сутки в «ДНР» зарегистрировали 11 сообщений о преступлениях, в том числе 2 убийства, 3 факта причинения телесных повреждений различной степени тяжести, 1 грабеж и 3 случая изъятия оружия и боеприпасов.
Читайте также:
- Двойное убийство в «ДНР»: Мужчина убил родных бабушку и дедушку (Фото)
- В «ДНР»: Конфликт с соседями в Макеевке закончился убийством
- В «ДНР»: В Макеевке убили пенсионера
- В «ДНР» рассказали об очередных убийствах
- В «ДНР» за выходные произошло три убийства
- В «ДНР»: В Енакиево обнаружили труп мужчины
- В «ДНР»: Женщина ударила мужа ножом в сердце и вытолкнула из дома
- В Донецке мужчина до смерти избил молодую женщину
- В «ДНР»: В Макеевке женщина убила ревнивого сожителя
Комментарии