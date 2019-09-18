Унесло в открытое море: Серфингист попал в шторм в Мариуполе (Фото)

Сегодня, 18 сентября, в Мариуполе (Донецкая обл.) серфингист попал в шторм и его унесло в открытое море. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, по словам начальника спасательной аварийно-водолазной службы Александра Татая, в 14:00 на спасательную станцию поступило сообщение из спортивного клуба о том, что серфингиста уносит в открытое море. Спасатели оперативно нашли пострадавшего и доставили его на берег.

У 35-летнего мужчины было сильное переохлаждение. На место приехала бригада скорой помощи. Врач Георгий Стрельник отметил, что серфингист находится в удовлетворительном состоянии. От госпитализации он отказался.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе завершился пляжный сезон. В целом было зафиксировано порядка 400 тысяч отдыхающих. Утонувших людей в акватории моря не было.

Читайте также: