Под влиянием алкоголя: На Донетчине за сутки произошло два убийства (Фото)

В Донецкой области за сутки полицейские раскрыли два убийства. Оба факта убийства произошли под воздействием алкоголя. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Так, в Селидовское отделение полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлена 62-летняя жительница поселка Кураховка с многочисленными травмами. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина умерла.

Правоохранители установили, что к ее смерти причастен родной сын. «Так, во время совместного употребления спиртных напитков, между родственниками возник конфликт. 35-летний мужчина избил мать металлическим и деревянным предметами. Повреждения оказались несовместимыми с жизнью», – говорится в сообщении.

А полицейские Волновахи получили сообщение об убийстве от местной жительницы. На место происшествия прибыли полицейские и медики. Врачи констатировали смерть 51-летнего местного жителя села Златоустовка. «Правоохранители установили, что супруги распивали алкогольные напитки. Во время "застолья" между ними возник конфликт, женщина схватила нож и ударила им мужа в шею», – рассказали в полиции.

Все вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Читайте также: