Жилье для переселенцев: Ждать ли скорых перемен к лучшему

С самого начала военного конфликта на Донбассе в 2014 году жилищная проблема была и остается поныне главной проблемой подавляющего большинства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

ВПЛ должны вернуться…

Во многом такое положение дел объясняется весьма специфической позицией предыдущей власти по этому вопросу. Какова эта позиция – хорошо видно по двум довольно откровенным заявлениям.

«Прошло уже почти 4 года с начала оккупации. Люди интегрируются в новых условиях жизни, дети ходят в школу, найдено место работы, место для жизни. Но у нас другая цель. Это люди, которые не отравлены российской пропагандой, независимо от их симпатий и антипатий, должны вернуться на освобожденный Донбасс и быть тем якорем, который держит Донбасс в Украине», – прямо заявил в феврале прошлого года тогдашний президент Петр Порошенко.

«У нас на сегодня 1,6 млн ВПЛ. Средняя стоимость 1 кв. м жилья составляет $500, где-то – больше, где-то – меньше. Норма – 20 кв. м на человека. Перемножим эти цифры и получим $16 млрд для обеспечения всех ВПЛ жильем. Весь военный бюджет нашей армии составляет $2,5 млрд. Поэтому на сегодня построить жилье для всех, мне кажется, фантастикой. У нас нет столько денег», – сообщил в июне прошлого года тогдашний заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Юрий Гримчак.

Эти два заявления легко дают понять, почему все жилищные программы для переселенцев за 5 истекших лет конфликта дали столь смехотворный результат. Потому, что иной результат, скорее всего, и не предполагался…

Как кот наплакал

Кстати, о результатах. Их несколько дней назад огласил председатель Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) Сергей Комнатный.

По данным возглавляемой им структуры, в январе-августе нынешнего года жильем обеспечено… 46 семей ВПЛ и 129 семей участников АТО. Из них за счет государственного бюджета (программа кредитования «Доступное жилье») – 28 семей ВПЛ и 6 семей участников АТО.

Всего же по итогам реализации программы «Доступное жилье» в 2017-2019 годах (ранее программа не работала) господдержку получили 264 семьи ВПЛ и 73 семьи участников АТО.

Для сравнения, в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» по состоянию на 1 сентября 2019 года находилось 8225 семей переселенцев и 1911 – участников АТО. Причем, это не все переселенцы, нуждающиеся в жилье. Далеко не все.

«Это только вершина айсберга: в целом по стране сотни тысяч семей украинцев остро нуждаются в собственном жилье. При этом следует сказать откровенно: большинство людей не проявляют желания регистрироваться для участия в госпрограмме, потому что не верят в реальность возможности получить помощь от государства. Однако, Министерство развития громад и территорий увеличило уставный капитал нашего фонда на 29 млн грн до 360,355 млн грн. Благодаря этому решению количество выданных кредитов на приобретение собственного жилья молодым семьям, участникам АТО и ВПЛ будет увеличено», – сообщил глава Госмолодежьжилья.

Его оценка о сотнях тысяч остро нуждающихся в жилье переселенцев – отнюдь не риторическая гипербола. «По реестру Министерства труда и социальной политики, у нас около 1,5 млн переселенцев. Мы с помощью общественных организаций провели социологические опросы. Их данные говорят, что около 40% ВПЛ остро нуждаются в решении жилищного вопроса», – заявил еще в октябре 2017 года Сергей Комнатный. Простой подсчет показывает, что остро нуждающихся в жилье ВПЛ в Украине около 600 тыс. человек. Остальные также нуждаются, но менее остро.

При этом, ситуация сильно осложняется тем, что, как показывают данные Министерства по делам временно оккупированных территорий и ВПЛ, 94% нынешних переселенцев до начала конфликта на Донбассе жили в собственном жилье. Им есть с чем сравнивать.

Все есть. Кроме результатов

В свете всего этого довольно пикантно смотрится заявление заместителя главы общественной организации «Ясна» Елены Зубко, сделанное несколько дней назад. Его суть в том, что на данный момент программа «Доступное жилье» для ВПЛ является единственной возможностью решить их жилищный вопрос, потому что другие общегосударственные программы для этой категории украинцев… вообще не существуют.

Ведь программа «Доступное жилье» работает по принципу новогодней распродажи. Из 12 месяцев она обычно работает 3-4 недели, а потом снова впадает в спячку на год. Причина тут простая.

«На пути полноценной реализации комплекса жилищных программ стоит их неудовлетворительное финансирование из госбюджета в последние годы. Благодаря работе Фонда с органами власти и при поддержке международных организаций удалось осуществить адаптацию условий ряда программ к потребностям ВПЛ. Работающие механизмы есть, – осталось изменить позицию государства», – сообщил месяц назад Сергей Комнатный.

Под комплексом программ чиновник имел в виду не только «Доступное жилье». Кроме этой общегосударственной программы в Украине существуют региональные и муниципальные программы совместного финансирования жилья для переселенцев из государственного и местных бюджетов.

Так на данный момент в Украине приняты 24 жилищные программы для ВПЛ и еще 60 программ для участников АТО (некоторые из них по совместительству также ВПЛ). Оценить результаты их деятельности нетрудно по одному простому (и ключевому) показателю. За деньги местных бюджетов (т.е. по всем этим программам сразу) за 8 месяцев нынешнего года жильем обзавелись 14 семей ВПЛ и 100 семей участников АТО. Цифры говорят сами за себя и в комментариях особо не нуждаются. Впрочем, год еще не закончился. Хотя едва ли за оставшееся время можно ждать «взрыва» активности и запредельных показателей.

Значимым нюансом всех этих региональных жилищных программ является то, что они не предполагают передачу жилья в собственность переселенцам. Это временное жилье.

Эксперты, в принципе, всегда правильно понимали ситуацию. «В отношении власти к проблеме переселенцев наиболее подходит слово "трошкизм". От украинского "трошки" – "немножко". Идет имитация. Не исключение – ситуация с жильем для ВПЛ. Проекты как бы есть, даже имеются прописанные на них в бюджете средства, а на деле…», – прокомментировал ситуацию в октябре прошлого года директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Денег дадут больше. Но…

Однако с тех пор утекло немало воды и предвыборных обещаний. Более того, в Украине сменились президент, правительство и парламент. Грядут ли перемены с ситуацией обеспечения жильем переселенцев и, если – да, насколько масштабными они будут?

Несколько дней назад глава Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Оксана Коляда встретилась с переселенцами-ветеранами АТО, нуждающимися в жилье. Она сообщила им, что государственное финансирование обеспечения этой категории украинцев жильем в следующем году будет существенно увеличено.

«Я сделала все, чтобы известное Постановление КМУ №280 получило кардинально новое финансирование в новом бюджетном году. Если в 2019 году в госбюджете было заложено 25 млн грн, и дополнительно выделили еще 35 млн грн (62 млн в целом), то на 2020 год мы заложили в проекте бюджета 248 млн грн. Кроме того, правительство работает над программами софинансирования строительства жилья для целевой аудитории АТО-ВПЛ в формате частно-государственного партнерства, где уровень участия государства в беспроцентных кредитах составляют от 50% до 70%. Также мы понимаем, что в случае наполнения специального Фонда Кабмина, часть его денег будет перераспределяться в том же числе и на обеспечение жилья для АТО-ВПЛ», – сообщила министр ветеранам-переселенцам.

Правда, как известно, упомянутое ею Постановление №280 принято 18 апреля 2018 года и называется «Вопросы обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины». Как следует из его названия, речь в нем идет о ветеранах АТО из числа переселенцев. И только о них. Простых ВПЛ оно не касается.

Запад нам опять поможет?

Также, согласно поданному в Верховную Раду несколько дней назад проекту закона № 2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год», для предоставления господдержки строительства (приобретения) доступного жилья предполагается выделить 100 млн грн. Они позволят ввести в эксплуатацию почти 15,6 тыс. кв. м жилья и обеспечить собственным жильем 256 семей участников АТО и ВПЛ.

К тому же все это – цифры из проекта госбюджета. Что будет в итоговом документе, еще большой вопрос.

Кстати, в прошлом году на «Доступное жилье» в госбюджете было заложены те же 100 млн грн. Из которых 12 млн грн так и не было израсходовано из-за позиции правительства по вопросу возможности перераспределения денег между регионами. Как известно, эти деньги вернулись в бюджет и использовать их больше невозможно.

Судя по всему, прорыва в решении жилищных проблем переселенцев от нового правительства ожидать не приходится. Возможно, они разделяют взгляды предыдущей власти о том, что все ВПЛ в итоге должны вернуться домой. А может быть, у них просто нет на это денег?

Какая из этих причин главная, очень скоро станет понятно. Если первая, все останется по-прежнему. Без вариантов. Если вторая – то можно ждать скорых переговоров с международными донорскими финансовыми организациями. Некоторые из них вполне успешно работают в похожих ситуациях в Грузии и Молдове, создав условия для массового кредитования покупки жилья их переселенцами на весьма выгодных условиях.

Почему бы не дать им сделать то же самое и в Украине? Если у самих денег не хватает.

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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