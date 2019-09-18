В Минске обсуждают обмен удерживаемыми лицами

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске Украина и Россия продолжают обсуждать обмен удерживаемыми лицами. Об этом сегодня, 18 сентября, журналистам сообщил представитель «ЛНР» в ТКГ Владислав Дейнего, передает «БелТА».

«Вопрос обмена продолжает обсуждаться. Найдены некоторые альтернативные подходы к процессуальной очистке», – сказал Владислав Дейнего.

Напомним, что ранее российский «Интерфакс», со ссылкой на информированный источник, сообщил, что представители украинской делегации отказались от закрепления на бумаге «формулы Штайнмайера».