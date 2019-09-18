В Попасной латвийцы снимают фильм о восстановлении после агрессии РФ

Независимые журналисты с Латвийской Республики продолжают работать над документальным проектом о Попаснянском районе (Луганская обл.) и его восстановлении после активной фазы российской агрессии. Об этом сообщает «Голос Украины».

Еще раньше они уже провели ряд интервью и съемок, то в этот раз, приняв участие в праздновании Дня города Попасной, решили пообщаться с местными детьми. В частности, встретились со старшеклассниками Попаснянской общеобразовательной школы №24 (на снимке) и побывали в опорном общеобразовательном заведении «Попаснянская общеобразовательная школа №1».

Персонажем фильма о прифронтовом городе на Луганщине станет также французский художник-муралист Жульен Маланд. По совместительству он является куратором проекта «Back to School! Ukraine», который был частью большого проекта ЮНИСЕФ «Воспитание толерантности и восстановление через искусство», и в 2017 году создал в Попасной свой первый мурал, а неделю назад открыл мурал «Попаснянская качели» на СШ№1. Жюльен Маланд поделился с латвийскими журналистами своими творческими планами, которые уже начал воплощать в Попасной.

Документальный проект проходит в рамках заключенного Меморандума о сотрудничестве между Попаснянским райгосадминистрацией и Огрским краевым самоуправлением Латвийской Республики.