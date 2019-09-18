Грызлов заявил об угрозе срыва встречи в Нормандском формате

Украинские представители в Техсторонней контактной группе (ТКГ) на заседании в Минске отказались подписать «формулу Штайнмайера», тем самым поставив под угрозу проведение саммита «Нормандской четверки». Об этом сообщил полпред России в ТКГ Борис Грызлов, сообщает российское РИА «Новости».

По его словам, украинские представители отказались подписать «формулу Штайнмайера», которая определяет порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса. «Напомню, что это тот самый документ, который был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран "Нормандской четверки" и предложен контактной группе для подписания», – сообщил Грызлов после переговоров в Минске.

Тем самым, посетовал полпред России, Киев «сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на так называемую «формула Штайнмайера» по урегулированию ситуации на неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Сегодня, 18 сентября, российский «Интерфакс» сообщил со ссылкой на информированный источник , что представители украинской делегации отказались от закрепления на бумаге «формулы Штайнмайера».