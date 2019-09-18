Кучма в Минске напомнил условия для реализации «формулы Штайнмайера»

Украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу так называемой «формулы Штайнмайера» о местных выборах. Об этом со ссылкой на представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучму сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер по итогам заседания ТКГ в Минске сегодня, 18 сентября.

По ее словам, однако реализация этой формулы возможно только при условии выполнения следующих пунктов:

полное прекращение огня;

обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

вывода с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

обеспечение работы Центральной Избирательной Комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями.

«Украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Зато российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения. Такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках», – пишет Олифер.

Она также уточнила, что достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц.

Кроме того, обсуждены ход восстановления моста в Станице Луганской.

Также в социально-экономической подгруппе работают над обеспечением жизнедеятельности инфраструктуры Донбасса и подготовкой к холодному времени года.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на так называемую «формула Штайнмайера» по урегулированию ситуации на неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Сегодня, 18 сентября, российский «Интерфакс» сообщил со ссылкой на информированный источник, что представители украинской делегации отказались от закрепления на бумаге «формулы Штайнмайера». Полпред России в ТКГ Борис Грызлов также заявил, что украинские представители в Техсторонней контактной группе (ТКГ) на заседании в Минске отказались подписать «формулу Штайнмайера», тем самым поставив под угрозу проведение саммита «Нормандской четверки».