Вместо каши – паста с соусом бешамель: Школьников Краматорска кормят по рецептам Клопотенко (Видео)

В Краматорске (Донецкая обл.) в школьных столовых начали готовить по рецептам известного кулинара, шеф-повара Евгения Клопотенко. Он выиграл грант, чтобы изменить систему питания. Рецептурный сборник содержит 110 блюд.

Сейчас школьное меню от Клопотенко – тема № 1 для родителей краматорских учеников. Мать первоклашки Анна уверенна, что измененные блюда понравятся ребенку. «Ну, решили, что вкусней. Старшая разрекламировала, говорит: "Мама нам рассказали, что будет очень вкусно, обширное меню богатое"», – говорит она.

А вот мать школьника Ольга от нового рациона не в восторге. «Там есть меню, которое детям вообще нельзя. Допустим, корейская морковка. Какая корейская морковка для детей, извините, для первоклассников?», – считает она.

К тому же дети в начальной школе питаются бесплатно, но с введенным меню Клопотенко родителям придется доплачивать. «Я, например, против. Для нас сильно дорого. Представьте каждый день 10 гривен давать ребенку – это получается для нас дорого. У меня их трое, одна в институте учится и эти», – сказала мать школьника Ольга.

Однако руководство заведения уверяет, что заставлять переходить на новое питание не будут. «Новое меню на завтрак стоит 23 грн 90 копеек. И родители по желанию могут досдать 10 гривен, чтобы ребенок получил порцию из нового меню. Надеемся, что это будет очень вкусно, очень полезно, и это понравится нашим детям», – объяснила директор школы Татьяна Куликова.

Теперь повара приступают к работе на 2 часа раньше – в четыре утра, так как готовят двойное меню. «По новому меню у нас есть гамбургеры по Клопотенко – это все булочка выпекается, мы печем здесь сами все на месте. Новое меню – оно более полноценное, в нем больше разнообразия, мы двигаемся в современную сторону», – рассказала заведующая производства Светлана Шубочкина.

Сегодня, 18 сентября, первоклассникам на завтрак от шефа предложили спагетти с соусом бешамель, курицу, салат с морковью, сыром и сметаной. А также было и обычное школьное меню – каша, колбаса, а еще баклажанная икра. Но дети это все не съели, учителя не удивляются. «Я на протяжении нескольких лет дежурю в столовой и это закономерность, что дети начального звена, они очень плохо кушают. А вот уже начиная с 5 класса, это же меню, эти же порции лучше кушают дети. А если мы вообще возьмем 7, 8 класс – там уже требуется и горячее. Дети больше настаивают на первых блюдах», – отмечает учитель Аля Граматная.

Пустая посуда на столах тоже была. Доедали как простые блюда, так и те, что с соусом бешамель. Итак, привычные блюда, или меню для требовательных, – выбирать родителям. Главное, чтобы у малышей был аппетит.

Напомним, в Краматорске подорожало питание школьников, но не намного. Одна из школ опубликовала меню в школьной столовой с ценами по просьбе родителей школьников.

Как сообщалось ранее, в Украине на новый формат питания в школах перешли более тысячи учебных заведений.

Источник: ТК «Донбасс»

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