Сайдик: ТКГ обсудила «формулу Штайнмайера» и ее место в имплементации Минских соглашений

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины работает над формулой Штайнмайера по принципу консенсуса. Об этом сегодня, 18 сентября, заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, отвечая на вопросы журналистов о согласовании формулы, передает «БелТА».

Мартин Сайдик подчеркнул, что не хотел бы вдаваться в подробности позиций отдельных делегаций. «Формула Штайнмайера – ТКГ работает по принципу консенсуса», – сказал он.

«Формула Штайнмайера», не будучи частью Минских соглашений, вытекает из них. Речь идет о сроках вступления в силу особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, пояснил дипломат. По его словам, политическая подгруппа ТКГ сегодня обсудила «формулу Штайнмайера» и ее место в имплементации Минских соглашений.

Подводя итоги сегодняшних переговоров, Мартин Сайдик отметил прогресс в имплементации решения ТКГ по восстановлению моста в Станице Луганской. «В настоящее время успешно идет подготовка к ремонтным работам», – отметил он.

Сайдик также напомнил, что вступившее в силу 21 июля перемирие – самое продолжительное с начала конфликта. В то же время, по оценке СММ ОБСЕ, количество нарушений режима прекращения огня в некоторые дни резко возрастало. «Напоминаю о политической ответственности сторон и призываю соблюдать принятые ими обязательства», – заявил дипломат.

Наряду с вопросами перемирия в центре внимания рабочей подгруппы по безопасности сегодня было обсуждение перспектив возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском. «Надеюсь, что стороны в скором времени придут к консенсусу по этому вопросу, поскольку их позиции близки друг другу», – сказал Мартин Сайдик.

Гуманитарная рабочая группа продолжила обсуждение вопросов обмена удерживаемыми в связи с конфликтом лицами и восстановления моста в Станице Луганской.

Экономическая подгруппа при участии представителей МККК уделила особое внимание вопросам водоснабжения на неподконтрольном украинской власти Донбассе и выплаты пенсий.

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы состоится 1 октября.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на так называемую «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации на неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Сегодня, 18 сентября, российский «Интерфакс» сообщил со ссылкой на информированный источник, что представители украинской делегации отказались от закрепления на бумаге «формулы Штайнмайера». Полпред России в ТКГ Борис Грызлов также заявил, что украинские представители в Техсторонней контактной группе (ТКГ) на заседании в Минске отказались подписать «формулу Штайнмайера», тем самым поставив под угрозу проведение саммита «Нормандской четверки». Представитель Украины в ТКГ по итогам встречи также отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу так называемой «формулы Штайнмайера» о местных выборах.