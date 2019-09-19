«Пусть сами пашут, твари»: Работников железной дороги «ДНР» переводят на 4-дневку (Документ)

На «Донецкой железной дороге ДНР» заявляют о «крайне тяжелом финансовом положении» и в этой связи все сотрудники переведены на 4-дневку. Об этом говорится в распоряжении Донецкого управления «ДонЖД ДНР», текстом которого располагают «Донецкие новости».

«Учитывая крайне тяжелое финансовое положение и в целях сохранения квалифицированных кадров на Донецкой железной дороге, в соответствии с требованием действующего законодательства… установить с 18 ноября 2019 года до стабилизации финансового положения работникам с ежедневным учетом рабочего времени режим неполного рабочего времени – четыре рабочих дня в неделю: понедельник, вторник, среда и четверг», – говорится в распоряжении.

Зарплата также будет начисляться за 4 дня – «оплату труда производить пропорционально отработанному времени».

С целью экономии фонда оплаты труда привлекать сотрудников к работе в праздничные и выходные дни, к иной сверхурочной работе можно только в исключительных случаях.

Начальникам служб, обособленных и структурных подразделений «ДонЖД» предписано провести разъяснительную работу в трудовых коллективах, а также оформить перевод на 4-дневку внутренними приказами и ознакомить работников под роспись.

Распоряжение подписано 17 сентября, так как по «законодательству» о таких изменениях сотрудников нужно предупредить за 2 месяца.

Но на «ДонЖД ДНР» сокращенную рабочую неделю фактически ввели с сентября – всех сотрудников заставили написать заявления на 3 дня «за свой счет». Аналогичные заявления ожидаются и в октябре.

Естественно, данная ситуация возмущает трудовой коллектив «ДонЖД ДНР», которым к тому же с апреля постоянно задерживают заработную плату, не выплатили ее и за август:

Татьяна: «А когда интересно зарплата будет? Или получается сейчас не платят и перейдем на новый график работы и потом не будет выплат, так получается? У каждого семья, а ребенку не скажешь – поешь потом, денег не дают на работе. Главное, вы платите услуги по квартире, а с чего, если з/п не дают?»;

Екатерина: «Сволочи, отдайте зарплату! Совсем совесть потеряли»;

Михаил: «Теперь кроме задержек еще и 4-дневка. Концерты устраивают, людям обещают светлое будущее, а на самом деле? В итоге, как в сказке – чем дальше, тем страшнее. Стабильность наше всё. Стабильные задержки, стабильные обещания, но вот только не зарплаты... Неужели нас именно так хотят впихнуть в Украину? Через разруху и нищету. Почему людей не считают за людей? И самый важный вопрос – когда все это закончится?»;

Катерина: «С радостью напишу на 4-дневку. Лучше дома посижу с ребенком, чем бесплатно работать. Пусть сами пашут, твари»;

Мария: «Уже предлагали ультимативные и жесткие действия – полнейшая остановка движения. Люди в ответ – "это противозаконно", "это саботаж", "это диверсия", "надо писать в профсоюз"... И написали, красиво, со смыслом, Лесовой даже слезу пустил... от смеха и отчитался о выполнении (!) коллективного договора».

Такое финансовое положение предприятия объясняется двумя основными факторами. Во-первых, после «национализации» «ДонЖД ДНР» перешло в управление компании с российскими корнями «Внешторгсервис». Эта компания полностью контролирует финансовые вопросы, продает услуги железной дороги (в частности, все грузоперевозки – угля, металла в Россию), однако деньги не возвращает.

«Интересно одно – если работяга делает брак, ему как минимум выговор. А вот руководители не выполняют свои обязанности. И постоянно слышно, что нам должны за перевозку. Вопрос: а что это за договора-то такие, что в долг возим, и кто их наподписывал? Если денег нет, так делайте сокращение, а то управленческий состав раздули так что больше чем при "Укрзализныце" было – так тогда ЖД-дорога была, объемы и территория», – возмущается сотрудник «ДонЖД» Иван.

Во-вторых, в «ДНР» отмечается в целом упадок промышленности, соответственно – сокращение грузоперевозок «ДонЖД» (а это основной источник доходов предприятия). «А как могут быть не перебои, если клиенты ЖД-дороги (то бишь предприятия) почти все – или стоят, или едва живы? Если с нашего завода за неделю вывезут пару вагонов, то за них точно на з/п железнодорожников не хватит. ЕМЗ (Енакиевский металлургический завод) еле жив, ДМЗ (Донецкий металлургический завод) – стабильно стоит. ЮМЗ (Юзовский металлургический завод) – делает около 30 плавок в месяц. Это все капля в море, в марте все начало останавливаться», – поясняет дончанин Евгений.

Не помогло и объединение железных дорог «ДНР» и «ЛНР» – в августе их слили в единый концерн «Железные дороги Донбасса».

Как сообщалось ранее, на «ДонЖД ДНР» с переходом под «Внешторгсервис» в 2018 году зарплату выплачивают 4-мя частями в месяц: два аванса и еще две части зарплаты. То есть выплаты шли каждую неделю. Первые проблемы с зарплатой начались в апреле этого года. Но тогда задержки были небольшие, в мае – уже длительнее, но зарплата выплачивалась. И вот в июне положение стало уже чуть ли не катастрофическим.

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