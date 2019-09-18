Пострадавшие от войны на Донбассе могут не получить компенсацию за поврежденное жилье, – правозащитники

Из-за Верховной Рады Украины (ВРУ) пострадавшие от обстрелов на Донбассе могут не получить компенсацию за поврежденное жилье. Об этом в Киеве во время круглого стола «Вооруженный конфликт на востоке Украины: ущерб, нанесенный жилью гражданского населения» рассказала правовой аналитик Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») Элина Шишкина.

«Если во время второго чтения депутаты не внесут поправки о финансировании постановления № 623 о денежной компенсации для пострадавших от войны на Донбассе, то с 1 января 2020 года она не будет действовать. Это будет правовая фикция – "мертвый" документ», – сказала она.

По словам представительницы Офиса уполномоченного ВРУ по правам человека Натальи Тимониной, из-за реорганизации Министерства по вопросам ветеранов передало свой проект бюджета без учета соответствующих средств.

Элина Шишкина также обратила внимание на то, что воплотить постановление позволит разработка положения о комиссиях, которые должны обследовать пострадавшие дома, и об акте обследования домов. «Есть проекты этих нормативно-правовых актов, но из-за объединения двух министерств мы не знаем, на каком этапе находится проверка этих актов, и будут ли они приняты», – сообщила правозащитница.

Она предлагает пересмотреть механизм, который прописан в постановлении № 623. «Стоит изменить максимальный размер денежной компенсации, необходимо дать возможность внутренне перемещенным лицам иметь право на компенсацию, нужно разрабатывать комплексную государственную стратегию о решении жилищных вопросов, а именно принимать долгосрочные решения. Важно доработать Национальную стратегию интеграции ВПЛ, которую разработали в конце 2017 года, План действий 2018 года и продолжить их срок. Кроме этого, необходимо внести изменения в Закон "О борьбе с терроризмом", создав резервный фонд для выплаты компенсаций жертвам терактов», – посоветовала Элина Шишкина.

По данным Агентства ООН по делам беженцев в Украине, в 2017 году 4 560 домов были повреждены с обеих сторон линии разграничения. В 2018 году таких домов было 738. В 2019 году зафиксировано 411 повреждений.

Напомним, в Луганской области ожидают компенсации владельцы 461 разрушенного войной объекта. В Донецкой области в результате боевых действий было разрушено более 13 тыс. частных домов и квартир, владельцы которых претендуют на компенсацию от государства.

Как сообщалось ранее, правительство Украины приняло решение о выплате денежной компенсации за разрушенное в ходе военных действий на Донбассе частное жилье. Предельный размер выплаты составит 300 тыс. грн. Компенсация будет выдаваться из госбюджета, но данные средства будут включены для возмещения в консолидированную претензию Украины к России как стране-агрессору. По мнению правозащитников, в порядке денежного возмещения, установленного правительством, есть недостатки.

Источник: Центр информации о правах человека

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