Два года в застенках «ДНР»: НСЖУ призвало освободить Асеева, которому 30 сентября исполняется 30 лет

На совещании ОБСЕ по обзору имплементации обязательств государств-участников в человеческом измерении, который проходит в Варшаве, председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко выразил солидарность с преследуемыми Россией украинскими и крымско-татарскими журналистами и призвал к прекращению этих преследований, сообщает «Радио Свобода».

В частности, председатель НСЖУ напомнил о крымском журналисте, авторе проекта « Радио Свобода » « Крым. Реалии » Николае Семене. «В Крыму российские власти преследует крымскотатарских общественных журналистов. А наш коллега – авторитетный крымский журналист Николай Семена в свои 70 лет получил судебный запрет на профессию. Мы призываем прекратить эти преследования», – сказал Томиленко.

Отдельно Томиленко вспомнил автора « Радио Свобода » Станислава Асеева, который уже два года находится в плену группировки «ДНР». «Мы выражаем солидарность со Станиславом Асеевым, который два года находится в плену. 30 сентября ему будет 30 лет. И мы призываем совместными усилиями освободить нашего коллегу», - подчеркнул Томиленко.

Напомним, что с началом вооруженного конфликта на Донбассе Станислав Асеев оставался в Донецке, под псевдонимом Станислав Васин сотрудничал с украинскими изданиями. О его аресте стало известно 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них. Но как выяснилось позже, арест произошел 10 мая 2017 года, после чего создавалась имитация, что блогер находится на свободе.

Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. В этот день был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев (Эдвард Нэд), но Асеев остался в плену.

Также стало известно, что Станислава удерживают в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.

Ранее сообщалось, что координатору по гуманитарным вопросам Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Тони Фришу удалось пообщаться во время посещения тюрем «ДНР» и «ЛНР» со Станиславом Асеевым. Группа конгресса США по вопросам свободы прессы также призвала НВФ на Донбассе освободить украинского журналиста Станислава Асеева.