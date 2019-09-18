Налог на прибыль – больше в 3 раза: Бизнес недоволен налоговыми инициативами власти (Видео)

Народным депутатам предложен для голосования законопроект № 1210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неузгодженностей в налоговом законодательстве». Документ увеличивает рентные платежи, налог на прибыль, штрафы за ошибки в документах. По новому налоговому законопроекту крупным предприятиям работать станет невыгодно. Их буквально зажмут в налоговые тиски, передает телеканал «Украина».

Но в Союзе промышленников и предпринимателей Украины предупреждают – коснется это предпринимателей чуть ли не всех отраслей. Ведь, согласно законопроекту № 1210, только налог на прибыль вырастет втрое. «Наша себестоимость в целях налогового учета уменьшается, тем самым расширяя прибыль. А прибыль – всегда база налогообложения. В бухгалтерском учете налог может быть один, а в налоговом учете мне его увеличивают», – поясняет вице-президент Союза Юлия Дроговоз

Крепко в налоговые тиски зажмут крупнейших экспортеров – горнодобывающие предприятия и аграриев. Для них рентные платежи вырастут в 4 раза и станут самыми большими в мире. Выращивать зерно и подсолнечник будет совсем невыгодно. «Горно-металлургический комплекс и аграрии. Эти две отрасли, которые формируют больше всего экспортных поступлений в страну. Для них вводятся новые, более сложные правила игры, соответственно денег у компаний будет оставаться меньше на инвестиции, на конкуренцию за людей», – комментирует директор Центра свободной экономики им. Кахи Бендукидзе Владимир Федорин.

Прогнозируют потерю от экспорта только зерна и масла – около 10 млрд долл., и потерю более 40 тысяч рабочих мест. Хотят отменить и учет курсовых разниц, которые существенно влияют на доходы и расходы компаний. Сейчас, если доллар или евро (которыми предприниматели платят за материалы) растут, то компании подают отчеты об убытках и дополнительных расходов не имеют.

«Законодатели предлагают эти нормы удалить. В зависимости от того, как колеблется курс, они должны сдавать, к примеру, прибыльные декларации и платить налоги на прибыль. Логики нет. Фактически бизнес будет получать ущерб, а я должен декларировать прибыль. Это вообще украинское ноу-хау», – возмущается председатель общественной организации «Союз защиты предпринимательства» Сергей Доротич.

С принятием нового документа «драконовскими» для крупного бизнеса, в несколько раз больше, станут штрафы за малейшую ошибку и несвоевременную уплату налогов. Цифр экономисты еще не видели. Но уже знают – налоговая сможет проверять предприятия чаще. И доказывать в суде, что владелец бизнеса не вовремя заполнил документы или задержал уплату взносов, больше не надо, – решать виновен или не виновен может сам налоговик. А это, уверены эксперты, прямой путь к коррупции, за «правильные» результаты проверок придется платить.

И это лишь несколько пунктов из 600 страниц предложенного законопроекта № 1210. Объемный документ предприниматели еще только дочитывают, но уже предупреждают – придется переписывать.

Налоговые изменения угрожают и энергонезависимости страны. Законопроект № 1210 не даст бурить новые газовые скважины. Только год назад государство поощрила предприятия добывать больше отечественного топлива – ввела меньший налог на новые скважины, мол, стратегия страны – газовая независимость и увеличение собственной добычи. А уже сейчас хотят убрать этот стимул.

Если так сделают – бурить скважины станет невыгодно, поэтому Украине придется покупать больше топлива за рубежом. К тому же, иностранные инвесторы не будут вкладывать деньги в развитие отрасли. В профильной ассоциации уже посчитали, что может потерять Украина, если увеличат ренту. «За первый год действия стимулирующей ренты частными компаниями добыча была увеличена на 300 млн кубов. Это 7% прироста в год. Мы понимаем, что было пробурено около 70 новых газовых скважин с момента действия стимулирующей ренты. Для газодобывающей отрасли страны важна фискальная стабильность и фискальная привлекательность. Если фискальное стимулирование будет отменено, а такой риск на сегодняшний момент есть, в конечном счете бурения будет остановлено», – говорит исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах.

Если Верховная Рада одобрит законопроект №1210, то отечественная горнорудная промышленность будет платить в 4 раза больше налогов. Эксперты отрасли уже окрестили документ «Законом Коломойского». Ведь повышение фискального давления на добычу марганцевой руды законопроект не предусматривает. А самым мощным игроком украинского марганцевого рынка считают компанию «Приват-Интертрейдинг», которая относится к группе «Приват» бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.