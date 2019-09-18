Донетчина: В ландшафтном парке «Клебан-Бык» обустроили новые экотропы

На территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» (Константиновский р-н, Донецкая обл.) активно развиваются туристические направления. В течение года там проводят экскурсии для детей и взрослых. На данный момент работниками обустроена еще одна экологическая тропа, по которой туристы смогут ходить, чтобы наблюдать за уникальной природой. Об этом рассказал специалист по связям с общественностью и прессой парка Андрей Тараман.

«У нас сейчас идет обустройство тропы, которая некоторое время бездействовала. Это тропа "Клебан-Бык", что находится на центральном участке парка. Пройдя по ней, можно увидеть еще две новые смотровые площадки. С них виден наш донецкий каньон, водохранилище, склоны и тому подобное. Эта тропа у нас действовала раньше, но сейчас мы расширили ее до третьей смотровой площадки, которая находится напротив рекреационной участка "Солнечная долина". Этот участок – малый круг, по которому можно провести экскурсию длиной в 1,5 км», – сказал он.

Кроме того, по словам специалиста, еще существует больший круг в 2,5 км, и круг в 5 км. «Люди проходят по тропинке, которая маркирована и обкошена. Интересно, что все дорожки – это не глухой лес и не открытая степь, а именно склон», – объяснил Тараман.

Также были реконструированы фигуры динозавров, которые украшают заповедную зону. «Мы долгое время не могли найти профессионалов, которые бы хорошо восстановили постаменты животных, но, в конце концов, нашелся тот человек, который сделал их будто живыми. Вокруг много цветов – территория идеально подходит для фотосессий», – говорит Андрей Тараман.

Сейчас в парке также идет работа над экотропой «Сказочный лес». «Мы сейчас еще ее дорабатываем. Там уже установлены кормушки для птиц и животных. Мы думаем, какие у нас там есть деревья, и делаем таблички с описанием, что это за дерево, сколько ему лет. У нас, например, есть дуб, которому уже 130 лет», – рассказала ведущий специалист по экологическому образованию регионального парка Оксана Шелудченко.

Планируется, что работы над обновлением нового пути будут завершены до 1 ноября.

Как сообщалось ранее, на территории «Клебан-Быка» было обнаружено редкое растение, занесенное в Красную книгу Украины и Европейский Красный список, а позже в местности, прилегающей к региональному ландшафтному парку, была найдена маленькая семья сурков (байбаков). К сожалению, для этой местности это редкость.

Напомним, в Донецкой области региональный ландшафтный парк «Клебан-Бык» становится популярным местом отдыха и экологического туризма.

Источник: АКМЦ

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