В Украине соберут истории мирных жителей Донбасса, чтобы рассказать их всему миру (Видео)

Собрать истории мирных жителей Донбасса и рассказать их всему миру – такую цель ставит Фонд Рината Ахметова. Чтобы даже в самых отдаленных уголках знали, какую трагедию переживают обычные жители прифронтовых сел из-за военных действий. Для этого собрались на форуме-хакатоне эксперты из разных сфер – историки, социологи, психологи. Они совместно решали, с чего начинать.

Одна из историй – девочки из Донбасса, жизнь которой мгновенно изменилась, когда начался вооруженный конфликт: «Если сильно стреляли, то мы, если были у бабушки, мы в подвал спускались или выходили на задний двор...».

Слушать об этом без слез – невозможно. «Важно не молчать, потому что люди привыкают. Люди ко всему привыкают, а мы не можем вернуться домой. Хорошо, когда люди могут здесь вот прижиться, пустить какие-то корни. Мы – не можем!», – говорит переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Елена Яковлева-Чигрин.

«Как только война, как только статистика имеет лицо, а это об одном конкретном человеке, о конкретной истории пережитой боли, не о фактах, а об эмоциях, о том, что было, произошло, и это останется в памяти – это и есть история», – считает психолог Надежда Кондратюк.

Также на форуме участвуют и непосредственные очевидцы событий из Донбасса. Вместе решают, как объективно и полно задокументировать свидетельства пострадавших от конфликта на Донбассе. «Начать такой огромный проект по сбору устных историй именно сейчас чрезвычайно важно. Мы имеем яркие примеры таких подобных устно-исторических проектов, которые происходили сразу после Второй мировой войны, и те устные истории, собранные сразу после войны, имеют невероятную, прежде всего, историческую ценность», – рассказала историк Оксана Хомяк.

Эксперты совместно разрабатывают подход к тем, кто не понаслышке знает о войне. А потом представят свое видение того, как работать с разными людьми, чтобы они легко и в деталях смогли поделиться своей историей.

Чтобы сохранить память о трагедии на Донбассе, Фонд Рината Ахметова постоянно рассказывает о жизни мирных в Украине и за рубежом. «Эти истории должны быть собраны и зафиксированы. Потому что живя в вооруженном конфликте, каждый человек живет с надеждой на мир. И эта надежда должна быть услышана, чтобы о трагедии помнили и знали во всем мире», – заявила директор программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

С начала вооруженного конфликта помощь Рината Ахметова спасла более миллиона человеческих жизней. Миллион историй о мужестве и преодолении ждут, чтобы их рассказали.

Источник: ТК «Донбасс»