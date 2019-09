«Шахтер» проиграл английскому «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (Фото)

Сегодня, 18 сентября, в Харькове на ОСК «Металлист» в Лиге чемпионов донецкий «Шахтер» встречался с «Манчестер Сити».

2019-20, Лига Чемпионов. Групповой турнир. Группа C.

«Шахтер» – «Манчестер Сити» 0:3 (0:2)

Голы: Марез, 24 (0 : 1); Гюндоган, 38 (0 : 2); Габриэл Жезус, 76 (0 : 3)

«Шахтер»: 30. Пятов, 50. Болбат, 4. Кривцов, 22. Матвиенко Н., 31. Исмаили, 6. Степаненко, 21. Алан Патрик ( до 74') , 19. Соломон ( до 46') , 11. Марлос, 7. Тайсон, 10. Жуниор Мораес ( до 77')

Замены: 15. Коноплянка (c 46') , 8. Маркос Антонио (c 74') , 9. Дентиньо (c 77')

Запасные: 1. Шевченко Ал., 77. Бондарь В., 2. Бутко, 20. Коваленко Вик.

«Манчестер Сити»: 31. Эдерсон, 2. Уолкер ( до 81') , 30. Отаменди, 7. Стерлинг Р., 11. Зинченко, 16. Родри ( до 83') , 17. де Брюйне ( до 77') , 25. Фернандиньо, 8. Гюндоган, 9. Габриэл Жезус, 26. Марез

Замены: 20. Бернарду Силва (c 77') , 27. Канселу (c 81') , 22. Менди Б. (c 83')

Запасные: 1. Браво, 50. Гарсия Э., 21. Силва Д., 10. Агуэро

Предупреждения: – Родри, 29

Рефери: Артур Диаш (Португалия)