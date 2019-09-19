«Поселок переселенцев»: Как живет живописное Богородичное (Фото)

Село Богородичное (Славянский район, Донецкая обл.) в этом году 14 сентября отметило свое 306-летие. Живописное Богородичное расположено на территории национального природного парка «Святые горы» на берегу реки Северский Донец. Через село лежит путь в Святогорск, поэтому оно известно всем здешним отдыхающим.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», сейчас здесь проживает более 700 человек. К лету население увеличивается, приезжают отдыхающие. Здесь всегда было много дачников.

А с началом вооруженного конфликта на Донбассе, Богородичное стало «поселком переселенцев». Боевые действия 2014 года села не коснулись, поэтому сюда хлынул поток из захваченных пророссийскими силами городов. «В 2014 году к нам приехало более 600 переселенцев. Они размещались у друзей, на своих дачах, по родственникам, у знакомых. Они ехали из Донецка, Енакиево, Макеевки, Мариуполя и других городов. Но в основном это были дончане», – вспоминает заведующая сельским клубом Инна Коротецкая.

В селе работает 5 магазинов – 3 продуктовых и 2 промтоварных. В центре – клуб с библиотекой, школа, часовня, женский скит Святогорской Лавры (см. И даже освящение машин: Чем живет женский монастырь в культовом Богородичном (Фото)). Частично село газифицировано.

Улиц и переулков в селе – более 20. Во время декоммунизации многие из них были переименованы. Например, главная улица Ленина стала Центральной, ул. Карла Маркса – Широкой, ул. Московская – Благодатной. Переименовывались с учетом пожелания местных жителей, которые предлагали новые названия.

Село расположено между меловых гор на правом берегу Северского Донца. Вокруг села на холмах растет крымская сосна. «Эта сосна посажена людьми. Раньше пагорбы вокруг Богородичного были пустые. Приблизительно 53 года назад местные жители на выходных высаживали на них деревья, обсаживая село. Эту сосну привозили из лесничества», – отмечает Инна.

Большинство местных жителей работает в Святогорске – в пансионатах, домах отдыха, турбазах, детских оздоровительных центрах и других объектах инфраструктуры. Также занимаются сельским хозяйством, обрабатывая поля с пшеницей, кукурузой и подсолнухом. В селе – частные дома, поэтому все имеют огороды и свое приусадебное хозяйство.

В нескольких километрах от Богородичного пролегает автодорога международного значения М-03 «Киев – Должанское». Через село проходит трасса «Славянск – Святогорск», по которой идут транзитные автобусы и местные маршруты. «Дорогу и остановочный пункт отремонтировали, разметку нанесли, знаки установили. Мост отремонтировали. Мы очень рады, что денежки в наше село вкладываются и хотим, чтобы оно процветало. И чтобы наше Богородичное было лучшим по всему Славянскому району», – продолжает Инна Коротецкая.

В этом году вблизи села Богородичное был отремонтирован 233-метровый мост через реку Северский Донец на въезде в Святогорск. Окончательная стоимость ремонта достигла более 30 млн грн.

Берег реки Северский Донец – любимое место отдыха жителей и приезжих. Сейчас действуют два сельских пляжа. Раньше их было больше, но берега зарастают. Обустройство – минимальное. На центральном пляже работает летнее кафе «Поплавок», установлены лавочки, детская песочница. Здесь же проводятся массовые гуляния, на которые съезжаются и из близлежащих населенных пунктов.

В Богородичанской общеобразовательной школе учатся дети жителей села и Святогорска. Обучение здесь также проходят и местные дети-переселенцы. Всего 89 учеников.

«Местных – 44 учащихся, переселенцев – 45. У нас есть школьный автобус, который утром подвозит детей из Святогорска и после уроков отвозит назад. У нас проводится обучение с 1 по 9 класс. Выпускников в этом учебном году 10 человек. После окончания – кто-куда: кто в Святогорскую школу, кто в техникум. Мы стараемся после школы не трудоустраивать всех детей, а содействуем, чтобы они получали дальше образование», – рассказывает «Донецким новостям» заместитель директора по учебно- воспитательной работе Елена Ковалева.

В этом году школе исполняется 55 лет. Обучение в школе ведется на украинском языке. «Школа и основана была как украинская. 1 и 2 классы учатся по системе Новой украинской школы. В этих классах – по 12 учеников. Весь педколлектив, который преподает в начальной школе, прошел тренинги, семинары, курсы. Все владеют новыми методиками», – уточняет Елена.

По словам завуча, средний возраст педагогического коллектива – 42 года. «Учителя проживают в Богородичном и Святогорске. Всего в школе преподает 15 человек», – дополняет Елена.

Учебное заведение расположено в двухэтажном кирпичном здании. С ремонтом помог детский фонд ЮНИСЕФ при поддержке правительства Японии. Классные комнаты оборудованы всем необходимым, в компьютерном классе – 5 компьютеров, полученных от Славянской райгосадминистрации, а еще 5 ноутбуков учитель информатики выиграла по гранту.

В планах – ремонт и оборудование школьной столовой. «К сожалению, столовой у нас нет. Для 1 – 4 классов – это буфетная продукция, остальные – питаются сами», – говорит Елена.

Детский сад расположился в одноэтажном кирпичном здании, учреждение рассчитано на 20 детей. «В среднем ходит где-то человек 14-15. У нас разновозрастная группа, детки от 3 до 6 лет. В штате 5 человек: 1 воспитатель, на 0,75 – повар, 1 помощник, 1 сторож и – 1 заведующая. Все местные. Раньше работали и переселенцы, но уже выехали», – рассказывает «Донецким новостям» заведущая детсада Вита Безгласная.

В этом году детсад капитально отремонтировали. «Я работаю в этом садике с 1993 года. За это время – это второй капитальный ремонт. В этом году мы выиграли тендер ЮНИСЕФ – был сделан капитальный ремонт, частично завезли оборудование. Мы очень довольны и счастливы, потому что в том состоянии садик уже не мог функционировать. Уже ни канализация не работала, ни воды не было», – делится заведующая.

Помогает и сельская власть. «Закуплена мебель, в том числе и для спальни. В столовую куплена новая посуда. Теперь у нас отдельная скважина, установлен насос и есть вода. Есть у нас собственная новая котельная. Уже на зиму завезены дрова. В общем, помогают, мы не можем пожаловаться на свою власть – очень помогают», – говорит Вита Ивановна.

Для детей организовано питание. Частично – оплачивают родители, также средства выделяет сельский совет. «Родители платят всего 45%. Питание обходится родителям в 7 грн в день. Это вообще ничего. Остальное доплачивает сельсовет. Питание трехразовое: завтрак, обед и полдник. Например, сегодня у нас на завтрак была гречневая молочная каша, чай и печенье. На обед – суп гороховый, вареники с картофелем. И на ужин – булочка сдобная с киселем и конфета. Продукты все свежие, все с сертификатами. А если что-то не хватает, и хлеб – покупаем в магазине. С овощами помогают родители», – дополняет руководитель дошкольного учреждения.

В фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) села Богородичное – более 40 лет работает Варвара Шакура. «Она у нас профи. Она и акушерка, и по "женским" она очень. Она у нас такая – все подскажет, любую помощь окажет, все сделает и организует. Молодец!», – говорит местная жительница.

ФАП расположен на центральной улице. График работы медпункта и необходимые контакты вывешены на дверях ухоженного одноэтажного здания с маленьким собственным двориком и лавочкой для ожидания.

В Богородичном организацией досуга жителей занимается клуб и библиотека. «Нашему клубу в этом году 66 лет. Организовываем концерты, презентации, стараемся делать программы к календарным праздникам. Работает библиотека. При клубе основан театральный коллектив "Світанок", в его состав входят жители села. Есть кружок аэробики "Грация", клуб детского художественного чтения "Барвінок", клуб людей пожилого возраста "Веселка". Возраст наших посетителей – от малышей до тех, кому под 70», – рассказывает заведующая сельским клубом Инна Коротецкая.

В актовом зале – 200 мест. На мероприятиях частенько аншлаг. «Люди к нам на праздники приходят с удовольствием. Даже бывает, что стоят в проходах, мы дополнительные стулья ставим», – говорит Инна Николаевна.

На территории села во время Второй мировой войны велись ожесточенные бои. В память о тех событиях и воинах, погибших при освобождении Богородичного установлено два памятника.

Наиболее известный – Мемориальный комплекс с постаментом «Скорбящая мать», его проезжают все, кто направляется через Богородичное в Святогорск. Монумент высотой 4,5 метра выполнен из гранитной крошки и железобетона. На аллее – 68 гранитных плит с именами погибших в боях 1495 воинов. Индивидуальные памятные плиты, установленные родственниками.

Братская могила с постаментом солдата находится во дворе сельской школы. На плитах высечены имена 41 погибшего за Богородичное воина.

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