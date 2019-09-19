И денег не берет: Как житель Мариуполя помогает землякам, спасает животных и ищет клады на дне моря (Фото)

Житель Мариуполя Александр Федоров стал известен всему городу минувшей весной. В апреле на своей страничке в соцсети Саша выложил объявление о том, что готов всем желающим подарить букеты тюльпанов. «Приезжайте и набирайте тюльпанов себе и на подарки любимым и близким. Бесплатно. От чистого сердца. Если хотите, то и упакуем. Есть и пленка, и ленточки красивые. Может, у кого-то нет денег, но хочется сделать близким подарок весны. Приезжайте...», – гласил пост. И народ повалил! Люди приезжали, приходили пешком, уносили с собой яркие букеты, луковицы и, главное, хорошее настроение.

«Это было здорово! Было очень красиво, было радостно, было тепло на душе от слов благодарности. Это непередаваемое ощущение, когда видишь, что у человека лицо светлеет, в глазах появляется блеск, и это – благодаря тебе. У нас же сейчас реальность довольно жесткая, люди привыкли к тому, что за все надо платить и платить часто цену высокую. И вот сознание того, что кто-то дарит большой букет красивых цветов, буквально преображает человека. И у этого человека также появляется желание сделать кому-то добро. Такая цепочка доброты получается. Как в мультфильме: Это мне? – Тебе! – А за что? – Просто так!», – поясняет «Донецким новостям» Александр Федоров.

Ориентир – семьи с детьми и переселенцы

Идея делиться с людьми излишками не была для мариупольца неожиданной. Желание помогать людям жило в Александре всегда.

Саша родился и вырос в Мариуполе. Учился, работал… Работал на стройке, в кафе, на комбинате «Азовсталь»… Но потом решил, что пришла пора работать не «на дядю» а на себя.

Огород, сад, теплица, курочки, индюки, телочка… Дел хватает. Управляться с хозяйством помогают жена и двое сыновей. Зимой было 3 коровы – много работы, но и много молока. Никому из членов семьи не пришло в голову нести излишки на базар. А в Facebook появилось объявление о том, что малоимущие могут приехать и взять молоко или творог. И приходили. И брали. И не только малоимущие…

«Если человек приезжает на маршрутке или приходит пешком или, тем более, приезжает на инвалидной коляске, то тут – все понятно. Видно, что люди не жируют. Отдаешь бутыли с молоком, и сердце сжимается, думаешь, чем бы еще помочь. Однако были и такие, которые приезжали на дорогих машинах. Я давал молоко и таким – ведь я же обещал. Но как-то непонятно и тягостно становилось: зачем берешь? Ведь видно, что можешь себе позволить купить, так зачем? Тебе бутыль молока дам, значит, кому-то, у кого нет возможности купить, это молоко не достанется», – делится Александр.

Бедных людей много, даже, имея самое большое сердце, всем помочь невозможно. Поэтому Саша выделил для себя основные критерии тех, кому надо помогать. Во-первых, в семье должны быть дети. «Детям помогу всегда, даже себе в ущерб. Ведь они не виноваты, что в стране жизнь трудная, и родители не всегда (а даже наоборот – редко) получают большие заплаты и могут покупать все, что душе заблагорассудится. Детство проходит быстро, и страшно, если оно совсем безрадостное», – поясняет мужчина.

«Еще очень жалко переселенцев. Переселенцы тоже есть разные. Есть такие, которые приехали с деньгами, у них есть возможность снимать жилье, со временем купить квартиру или дом. А есть и такие, которых война оставила без крыши над головой. Они приехали в наш город спасаться от войны, живут, нередко, с хлеба на воду перебиваясь», – озвучивает второй критерий Александр.

Например, Александр взял две семьи переселенцев, живущих недалеко от него, «под шефство». Помогает молоком, яйцами, фруктами, овощами.

Недавно на Сашиной страничке появилось объявление о том, что готов поделиться маленькими индюшатами. «Себе оставил больше сотни индюшат, а остальных решил раздать. Написал, что готов отдать индюшат малоимущим семьям, у которых есть дети. Приезжали из разных районов города, очень благодарили. Сейчас птички уже подросли, стали такие шустрые. Кто у меня птенцов брал, выкладывают фото в Facebook, смотрю, душа радуется, что помог кому-то стать счастливее», – говорит Саша.

На морском дне

Кстати, Федоров – самый первый «кладоискатель» в Мариуполе. Свой металлоискатель мужчина приобрел еще 10 лет назад, и в те годы был единственным, кто «бороздил» пляжи и море. Особо не разбогател – признается со смехом. Когда-никогда удается найти цепочку, браслет или колечко. В основном – монеты, гвозди, железки. «Добычу» мужчина демонстрирует охотно, особо обращая внимание на острые консервные крышки, зазубренные металлические пластины, ножи. «Вот такая "красота" повсюду на дне разбросана. Представляете, что будет, если на это наступить? А если наступит ребенок? Я не жалею, что не нахожу что-то из драгоценного металла, я радуюсь, что благодаря мне на дне становится меньше вот таких опасных предметов», – говорит Александр.

Впрочем, вооружившись металлоискателем, он не только делает чище морское дно, но и помогает людям найти утерянные в море или в песке вещи. Сашу знают, и к нему нередко обращаются за помощью. Буквально на днях он ездил в Урзуф, где нашел молодоженам обручальное кольцо. Молодой муж потерей был очень огорчен, поскольку потерял обручалку на второй день после свадьбы. Благодаря Александру история завершилась хеппи-эндом.

Альтруист с металлосикателем не со всех обратившихся за помощью берет деньги. «Если у человека нет возможности отблагодарить материально, или если что-то потерял ребенок, то я не беру денег», – поясняет Александр.

Вместе с волонтерами Александр нередко устраивает «праздник кладоискательства» для детей-переселенцев и из малоимущих семей. «В металлические коробочки складываем конфеты, какое-нибудь украшение или сувенирчик и прячем в песке. Детвора с металлоискателем находят "клады", очень бурно радуются. Смотреть на детский восторг одно удовольствие», – делится мужчина.

Александр помогает не только людям, но и животным. Ни сам Саша и никто из членов его семьи не может равнодушно пройти мимо голодного замерзающего котенка или щенка. Так появились в доме коты и песики Жива, Мухтар и Бутуз.

Александр мечтает о том, чтобы в Мариуполе создать социальную ферму. «Пусть земля принадлежит городу, а то, что на ней вырастет, будет принадлежать людям, которые это вырастили. Это может быть хорошей помощью малообеспеченным горожанам. Которые не боятся работы на земле», – рассуждает он.

Марина Литвинова, РПД «Донецкие новости»