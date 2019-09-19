Бассейн под открытым небом и бешеная аренда: В прифронтовом Курахово война не ощущается (Фото)

Несмотря на то, что Курахово находится почти в 20 км от линии огня – война здесь не ощущается. С военной точки зрения – здесь тихо. Звуки орудий слышны лишь вдалеке.

«Это где-то в Марьинке, не переживайте. У нас тут тихо, только по ночам бывает слышно Марьинку и Красногоровку, особенно в тихую погоду, но к нам не долетает», – поясняет местный водитель.

Явных признаков военных действий здесь нет, как и разрушенных и поврежденных зданий и никто из местных не расскажет, как скрывался в подвале во время обстрелов. О том, что город находится в зоне ООС, свидетельствуют военные на улицах, автобусы с табличками «на КПВВ» на автостанции, ночные эхо взрывов из Марьинки.

За последние годы город изменился к лучшему. Отремонтированы дороги, тротуары, скамейки, центральная площадь с фонтаном, который не работал более 10-ти лет, розовые аллеи. С небольшой автостанции, здание которой приезжие издалека могут спутать с сельским магазином, теперь можно поехать в Киев, Одессу, Запорожье, Харьков.

А еще о близости линии разграничения можно узнать на местном рынке. Здесь покупатели часто путаются в деньгах, переводят гривны в рубли и наоборот. Жители временно неподконтрольных городов покупают колбасу, сыр, печенье, чай, сливочное масло, конфеты. Кто-то из местных на рынке ругается, что из-за очередей пройти нельзя, а кто-то наоборот – «да ничего, зато торговля есть».

Для такого города – достаточно высокие цены на аренду квартир. Курахово по стоимости аренды не уступает Мариуполю и Краматорску. Например, «двушка» без мебели и ремонта (ржавая ванна, старые деревянные окна, электроплита из прошлого века, облезлый линолеум) – 3 тыс. грн плюс коммуналка. «А что вы хотели? С арендой здесь очень сложно, в городе многомарьинцев и красногоровцев. Они снимают постоянно жилье, или приезжают на зиму (у них газа нет), а весной возвращаются домой», – рассказала хозяйка квартиры, которую сдает в аренду.

Много предложений жилья на сутки. Однокомнатная квартира с минимальными удобствами в советском стиле – 350-450 грн в сутки. Такие варианты пользуются спросом среди приезжих из неподконтрольных территорий («пенсионных туристов») и военнослужащих.

В довоенное время Курахово было знаменито своим бассейном под открытым небом, здесь вода подогревалась в холодные сезоны. Поплавать и попариться в саунах сюда приезжали из Донецка и иных городов. С началом военных действий бассейн был закрыт, и начал работу в этом году.

Спорткомплекс «Олимпийский» – база для спортивных тренировок школьников и детей дошкольного возраста. До 2014 года, когда бассейн полноценно функционировал и проводились соревнования, на базе спорткомплекса работало 4 тренера. Сегодня на всех группах работает Наталья Шульга.

По материалам «Кума.City»

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