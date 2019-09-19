БТР, спецназ, снайперы: В Киеве задержали бывшего военного, грозившего взорвать мост метро (Фото)

В Киеве в среду, 18 сентября, задержали бывшего украинского военного, который грозил взорвать мост метро на Днепре и несколько часов держал в страхе всю столицу. Об этом рассказали в Департаменте коммуникаций Национальной полиции Украины.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в ходе первоочередных мероприятий была установлена личность этого человека и его контактные данные. С ним сразу связались психологи и командир спецподразделения. В специальной операции принимали участие около 300 полицейских: спецназовцы, спасатели, водная полиция, гвардейцы и другие подразделения полиции, также привлекалась бронетехника.

«"Минер" хотел поговорить со своей девушкой. Поскольку больше никаких требований не было – решили его задерживать. При задержании мужчина сопротивления не оказывал, а карабин выбросил», – заявил Крищенко.

«Визуально он был под действием каких-то веществ, но более подробно можно будет сказать только после соответствующей экспертизы», – отметил начальник столичной полиции.

Он уточнил, что три месяца назад у задержанного изъяли 2 кг взрывчатки и боеприпасы. Возбуждено уголовное производство по подготовке к совершению террористического акта. «Минеру» столичного моста метро может грозить пожизненное заключение.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в ходе проведения спецоперации обошлось без жертв.

По информации СМИ, задержанный «минер» является 42-летним уроженцем Крыма. Его зовут Алексей Белько. Он занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи военной части, расположенной в Броварах Киевской области. В июне 2019 года мужчина получил воинское звание старшего сержанта. Также известно, что в этом же месяце суд признал его виновным в самовольном оставлении воинской части, назначив ему наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте на 7 дней.

По данным сайта Киевской городской администрации, Алексей Белько является участником антитеррористической операции и подавал ходатайство о получении земельного участка.