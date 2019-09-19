Президент США нашел замену Джону Болтону

Президент США Дональд Трамп решил назначить своим новым советником по национальной безопасности Роберта О'Брайена. Об этом американский президент написал в своем Twitter.
«Мне приятно объявить, что я назову Роберта О'Брайена, который в настоящее время является очень успешным специальным представителем президента по делам заложников в Государственном департаменте, нашим новым советником по национальной безопасности. Я долго и усердно работал с Робертом. Он будет отлично работать!», – заявил Трамп.
Как сообщалось ранее, в конце августа советник по вопросам нацбезопасности президента США Джон Болтон посетил Киев. Во время его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждался широкий круг вопросов, в том числе оказание военной помощи Украине, расширение Нормандского формата и урегулирование конфликта на Донбассе, а также подготовка к переговорам с президентом США Дональдом Трампом. Джон Болтон также обсуждал урегулирование конфликта на Донбассе с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В начале сентября президент США Дональд Трамп уволил Джона Болтона с должности своего советника по вопросам национальной безопасности.
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