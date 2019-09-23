Да у нас все такие: В Донецке обсуждают больницы (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в горбольнице №20 в глазном отделении практически темно. Помещения нуждаются в ремонте. Ситуацию в больнице обсуждают местные жители в соцсетях.

«Пришлось побывать в горбольнице №20 (глазное отделение). Впечатления зашкаливали. Глазное отделение! Кафедра. Темень и нищета», – пишет Виктория.

Дончане отмечают, что такое положение дел – не только в этом отделении и в этой больнице:

Юлия: «Да у нас все такие больницы. Удивляться нечему, к сожалению»;

Кристина: «Вы зайдите в инфекционное в Вишневского. Там поярче будет»;

Анна: «Ой, не дай Бог, туда попадать»;

Тина: «Там полный ***дец»;

Кристина: «А, на минуточку, инфекционное отделение! Там за ручки дверей браться страшно. Не говоря уже о кроватях, тумбах и туалетах. Пыль в 3 слоя. Грязь и антисанитария. Попадают с одним диагнозом, а выходят с кучей других»;

Анна: «Вы зайдите в детское глазное. Кошмар»;

Аня: «За 15 лет моего посещения этой больницы, ничего не поменялось. Очень жаль».

Также люди делятся возмущениями в адрес бездействующих «властей»:

Мария: «Спасибо совку, столько лет без капремонтов, а еще и крыша не обвалилась»;

Илья: «Главное – это концерты и праздники! Остальное – весь бюджет на войну»;

Любовь: «Зато танцуем и поем».

Есть и те, кто считает, что не все так плохо: