Да у нас все такие: В Донецке обсуждают больницы (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в горбольнице №20 в глазном отделении практически темно. Помещения нуждаются в ремонте. Ситуацию в больнице обсуждают местные жители в соцсетях.
«Пришлось побывать в горбольнице №20 (глазное отделение). Впечатления зашкаливали. Глазное отделение! Кафедра. Темень и нищета», – пишет Виктория.
Дончане отмечают, что такое положение дел – не только в этом отделении и в этой больнице:
- Юлия: «Да у нас все такие больницы. Удивляться нечему, к сожалению»;
- Кристина: «Вы зайдите в инфекционное в Вишневского. Там поярче будет»;
- Анна: «Ой, не дай Бог, туда попадать»;
- Тина: «Там полный ***дец»;
- Кристина: «А, на минуточку, инфекционное отделение! Там за ручки дверей браться страшно. Не говоря уже о кроватях, тумбах и туалетах. Пыль в 3 слоя. Грязь и антисанитария. Попадают с одним диагнозом, а выходят с кучей других»;
- Анна: «Вы зайдите в детское глазное. Кошмар»;
- Аня: «За 15 лет моего посещения этой больницы, ничего не поменялось. Очень жаль».
Также люди делятся возмущениями в адрес бездействующих «властей»:
- Мария: «Спасибо совку, столько лет без капремонтов, а еще и крыша не обвалилась»;
- Илья: «Главное – это концерты и праздники! Остальное – весь бюджет на войну»;
- Любовь: «Зато танцуем и поем».
Есть и те, кто считает, что не все так плохо:
- Анна: «Да не все так плохо. Специалисты прекрасные, а линолеум в коридоре к качеству лечения отношения не имеет. Свет в коридоре тоже не конец света. Конечно, ремонт (лучше капитальный) не помешает, но не делайте из мухи слона»;
- Валерий: «Чего так мало фото? Надо было бы где-нибудь пылинку на окне».
Комментарии