«Шахтер» – «Манчестер Сити»: Отчет о матче

В первом туре Лиги чемпионов «Шахтер» принимал английский «Манчестер Сити».

Соперники встречаются на групповой стадии турнира уже третий год подряд. До этого в Харькове победа по разу доставалась каждой из команд. В стартовом составе от Луиша Каштру не было сюрпризов: пару центральных защитников вновь составили Кривцов и Матвиенко, слева в атаке действовал Соломон, с первых минут сыграл и восстановившийся Тайсон. Хосеп Гвардиола в нападении сделал ставку на Жезуса, а из-за недостатка защитников перевел в центр обороны Фернандиньо. Вышел в старте и еще один экс-«горняк» Зинченко.

Футболисты «Шахтера» начали матч с уверенного контроля мяча и в стартовые минуты не только умело справлялись с прессингом соперника, но и старались действовать первым номером. Правда, подобраться к воротам «горожан» оказалось непросто, а из моментов можно выделить разве что дальний удар Марлоса – мяч прошел рядом с воротами. А вот гости в середине тайма своим шансом воспользовались: Гюндоган мощно зарядил в штангу, а Марез оказался первым на добивании и открыл счет. Ответ мог последовать через десять минут, когда Тайсон протянул мяч через полполя и вывел на ворота Мораеса, однако Жуниор попал точно в голкипера. И тут же случилась обратная атака: Марез выкатил мяч на Гюндогана, поразившего нижний угол. Перед самым перерывом еще один выход один в один не реализовал Мораес, движение которого вовремя перекрыл Эдерсон.

С самого начала второй половины «Сити» перехватил инициативу и завладел территорией, все чаще угрожая воротам хозяев. Стерлинг пробил с острого угла в штангу, Пятов выиграл рандеву у Гюндогана. Чтобы внести свежесть в действия команды, Луиш Каштру бросил в бой Евгения Коноплянку и Маркоса Антонио, и постепенно «горнякам» удалось выровнять игру. Однако в этот момент англичане вновь сотворили гол на пустом месте: де Брюйне одним пасом вывел на ворота Жезуса, который не оставил шансов киперу. В последние минуты на поле было много борьбы и мало футбола, и лишь Коноплянка оживил ситуацию – эффектно накрутил трех оппонентов, но выйти на ударную позицию не сумел. 0:3 – «Шахтер» уступает «МанСити».

22 сентября «горняков» ждет выездной матч чемпионата Украины с «Десной» (начало в 14:00), а следующий поединок в Лиге чемпионов команда Луиша Каштру проведет 1 октября в Милане с «Аталантой».

«Шахтер» (Донецк) – «Манчестер Сити» (Манчестер) – 0:3 (0:2)

Харьков, ОСК «Металлист», 36 675 зрителей

Голы: 0:1 Марез (24), 0:2 Гюндоган (38), 0:3 Жезус (76)

«Шахтер»: 30. Пятов, 50. Болбат, 4. Кривцов, 22. Матвиенко Н., 31. Исмаили, 6. Степаненко, 21. Алан Патрик ( до 74') , 19. Соломон ( до 46') , 11. Марлос, 7. Тайсон, 10. Жуниор Мораес ( до 77')

Замены: 15. Коноплянка (c 46') , 8. Маркос Антонио (c 74') , 9. Дентиньо (c 77')

Запасные: 1. Шевченко Ал., 77. Бондарь В., 2. Бутко, 20. Коваленко Вик.

«Манчестер Сити»: 31. Эдерсон, 2. Уолкер ( до 81') , 30. Отаменди, 7. Стерлинг Р., 11. Зинченко, 16. Родри ( до 83') , 17. де Брюйне ( до 77') , 25. Фернандиньо, 8. Гюндоган, 9. Габриэл Жезус, 26. Марез

Замены: 20. Бернарду Силва (c 77') , 27. Канселу (c 81') , 22. Менди Б. (c 83')

Запасные: 1. Браво, 50. Гарсия Э., 21. Силва Д., 10. Агуэро

По материалам пресс-службы ФК «Шахтер»