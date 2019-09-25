В Горловке показали рынок возле ж/д вокзала в Никитовке (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Виталий побывал на рынке в районе ж/д вокзала в Никитовке. Как сегодня выглядит рынок, горловчанин показал в соцсети.

Виталий проехал из поселка шахты им. Румянцева и до ж/д вокзала в Никитовке, показав, как сегодня выглядит дорога в Никитовку. По пути горловчанину встретился общественный транспорт, представленный в Горловке старыми автобусами «ЛАЗ» и «ПАЗ».

Сам рынок, расположенный возле здания ж/д вокзала, в сравнении с довоенными годами выглядит практически пустым. Также здесь – конечная остановка таких маршрутов, как №1 и №14. На этих маршрутах также «ЛАЗы».