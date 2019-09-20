В Донецке рассказали, для чего служит лавка с вбитыми гвоздями (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке во дворе установлена лавочка с вбитыми в нее гвоздями. Об этом говорится в сюжете на одном из местных телеканалов.

В обычную лавочку в одном из дворов в Пролетарском районе Донецка жильцы дома вбили гвозди. Опасные шипы можно не заметить, сесть и пораниться. Представляют они опасность и для детей – во дворе часто гуляют мамы с маленькими детками.

Причина установки «шипов» – в конфликте между жильцами. Дом делится на две части – часть относится к ЖЭКу, а часть подъездов – кооператив.

Как рассказал местный житель Леонид, изначально кооперативом была установлена обычная скамейка. «Они построили себе лавочку изначально без гвоздей. Потом, когда туда начали ходить соседи из других подъездов, люди с детьми, они решили всех прогонять. Потом, видимо, устали прогонять и решили вбить гвозди и повесить два навесных замочка», – объясняет Леонид.

Жильцы кооперативных подъездов никакой опасности в «шипованной» лавочке не видят. Они утверждают, что гвозди и замки – мера вынужденная, и это вовсе не запрет для других жильцов дома. Металлические элементы служат предупреждением для тех, кто днем распивает алкоголь.

«Лавочку эту сделали для того, чтобы те, кто приходит вечером с работы, могли сесть и отдохнуть. Но днем сюда приходят – пьют, наркоманы приходят. Поэтому жильцы сделали такое предупреждение», – говорит местная жительница Алла.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube