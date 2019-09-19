В Мариуполе завершено расследование изнасилования ребенка

В Мариуполе завершено расследование изнасилования 10-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, завершилось досудебное расследование по факту изнасилования 10-летней девочки. ЧП произошло 23 июня днем. Обвиняемый по уголовному делу – 27-летний местный житель, ранее судимый за совершение разбойного нападения, умышленного причинения тяжких телесных повреждений и хулиганство.

«В настоящее время обвинительный акт в уголовном производстве прокуратурой согласован и направлен в суд для рассмотрения по существу. За совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 (изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы», – говорится в сообщении.

Напомним, 23 июня в Центральном районе г. Мариуполя мужчина, угрожая ребенку физической расправой, изнасиловал 10-летнюю девочку, которая направлялась на занятия в компьютерной академии. Он задержан и до суда будет находиться под арестом.

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