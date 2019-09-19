В Рубежном приостановлено строительство жилья для переселенцев (Фото)

В Рубежном (Луганская обл.) приостановлено строительство двух многоквартирных домов, в которых внутренне перемещенным лицам должны были выделить жилье.

В ситуации разбирался председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий. Он с рабочей поездкой посетил Рубежное и осмотрел недостроенные объекты.

Договор о строительстве дома на 68 квартир, расположенного на ул. Чехова, 9, был подписал с подрядчиком из Днепра в августе 2017 года. Согласно документам, завершить строительство должны были в этом году – 30 августа. Сейчас строительные работы здесь не ведутся.

По словам заместителя директора Департамента строительства Луганской ОГА Александра Коваля, подрядчик на контакт не выходит. «Изначально была сделана замена кровельного покрытия, утеплен фасад. Работы велись и на протяжении 2018 года они выполнялись. Потом по каким-то неизвестным нам причинам подрядная организация остановила ход выполнения работ», – говорит он.

Как заявил первый заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Погуляйко, в этой связи власти не подавали никаких исков в суд. «25 млн грн потрачено, никаких работ не проведено и никаких уголовных производств мы не наблюдаем», – возмутился он.

Аналогичная проблема с еще одним жилым домом в Рубежном, где переселенцам обещали жилье. Эта 9-этажка на 107 квартир находится на ул. Строителей, 16Б.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Согласно проекту, на ее строительство уже потратили 67 млн грн из запланированных 72 млн грн. Подрядчиком здесь также выступает строительная компания из Днепра.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Завершить работы здесь должны были до конца октября, но сейчас на строительстве здесь никто не работает. Из 107 квартир в этом доме отремонтировали 7.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Заместитель директора Департамента строительства Луганской ОГА Александр Коваль сообщил, что подрядчик приостановил здесь работы из-за того, что им не подписали акты выполненных работ. «Но акт выполненных работ заказчик не подписывает, но мы не подписываем потому, что эти акты выполненных работ не соответствуют договорной цене, которую подписал подрядчик, и взял на себя обязательства», – пояснил он.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Первый заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Погуляйко подсчитал, что вместо этих денег, выделенных на строительство и ремонт этого объекта, на вторичном рынке в Северодонецке можно было бы купить около 350 квартир. «Это в только в Северодонецке, не считая в Лисичанске и Рубежном. А здесь всего лишь 107 квартир», – отметил он.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Экс-губернатор Луганщины Сергей Филь ситуацию прокомментировал так: «Все тендерные процедуры были проведены еще до того, как я начал работать в Луганской ОГА просто заместителем главы. За то время, пока я работал на должности и. о. главы ОГА, мы проводили совещания по этому вопросу, каждую неделю выезжали на места и нами контролировалось, чтобы подрядчик выполнял свои обязательства. Весь вопрос только в одном: подрядчик достаточно медленно выполняет свои обязательства».

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий написал письмо в областную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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