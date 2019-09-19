Ситуация в пунктах пропуска утром 19 сентября: Проезда ожидали 265 авто

Сегодня, 19 сентября, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 7:00 до 18:30, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 18 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 40,5 тыс. человек и 4,8 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9600 человек и 1150 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8540 человек и 1470 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8655 человек и 1385 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3500 человек и 755 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10190 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 265 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10/55;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/60;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «8:50. Горловка. Пешая очередь: людей очень много до туалетов, машин тоже много».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Max: «5:56. "Каргилл" в Украину. Перевозы в 4 ряда. Общая на мост»;

Max: «7:53. Основная на мосту, льгота сразу на съезде»;

Roman: «8:04. "Каргилл" общая до моста – это сколько примерно машин?»;

Юлия: «8:15. До моста около 80 помещается».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.