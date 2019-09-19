Сводка из зоны ООС за 18 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Березового – из стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершал обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Травневого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Крымского – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Николаевки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил вблизи Золотого – из стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «украинские военные за минувшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 114 единиц. Обстрелам подверглись Докучаевск; Ясиноватая и прилегающий к ней поселок Минеральное; село Спартак и поселок Старомихайловка на окраинах и в окрестностях Донецка; села Дзержинское (после переименования – Азов, – ред.), Новая Таврия, Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БТР/БМП, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район населенного пункта Логвиново. Огонь велся из РПГ-7 и крупнокалиберного пулемета».