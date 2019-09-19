На Донетчине в помещении суда избили работника прокуратуры

В Доброполье (Донецкая обл.) в среду, 18 сентября, в помещении суда напали на работника прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, проводится досудебное расследование по фактам умышленного причинения работнику прокуратуры телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей, а также повреждения принадлежащего ему имущества.

«18 сентября в 12:35 в коридоре первого этажа Добропольского горрайонного суда Донецкой области неизвестные напали на 28-летнего работника Константиновской местной прокуратуры и нанесли ему удары кулаками в область живота. Кроме того, злоумышленниками повреждены два колеса автомобиля марки Ssang Yong Rexton, принадлежащего потерпевшему», – говорится в сообщении.

«По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 и ч. 1 ст. 347 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех причастных к совершению преступления лиц», – сообщили в прокуратуре.