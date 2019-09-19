В Минветеранов отреагировали на «минирование» моста метро в Киеве участником АТО

Министерство по делам ветеранов будет защищать интересы участника боевых действий на Донбассе Алексея Белько, которого задержали в Киеве за угрозу взорвать мост метро. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

«Команда министерства готова предоставить любую помощь в коммуникации между Алексеем Белько и теми, кого это может касаться на официальном или неофициальном уровне (при необходимости), как административными, так и общественными каналами», – говорится в заявлении.

«Министерство подчеркивает, что оно будет защищать интересы Алексея Белько как и любого участника российско-украинской войны, в частности его право на уважение, справедливое рассмотрение этого дела и помощь при необходимости. Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов, или для раскола между ними и остальным обществом», – заявили в ведомстве.

В Минветеранов добавили, что будут внимательно следить за ходом событий и информировать общество, «когда об этой ситуации появится больше достоверной информации».

Читайте также: